Enzo Di Natale, la battaglia del sindaco abruzzese contro COVID-19

Chi è Enzo Di Natale, il sindaco di Aielli: la battaglia del primo cittadino abruzzese contro COVID-19, le sue proposte in campo.

Aielli è un piccolo comune abruzzese, appena 1500 abitanti sulla Marsica, in provincia de L’Aquila. Il suo sindaco si chiama Enzo Di Natale, è nato nel 1982 ed è stato eletto nel 2015 a capo della lista civica Primavera Democratica. In questi anni, ha spesso fatto sentire la sua voce e a pochi mesi dalle nuove elezioni – rimandate ora causa Coronavirus – ha ricevuto una lettera piena di insulti.

La battaglia di Enzo Di Natale, in prima linea contro COVID-19

Ma Enzo Di Natale non si fa intimidire e anzi non solo continua a fare il suo dovere di primo cittadino, ma dimostra una grande attenzione anche ‘oltre’ la sua comunità. Infatti, è lui l’autore di una lettera-petizione firmata proprio in relazione a quanto avviene con COVID-19. Questo il contenuto del suo appello rivolto alla Regione Abruzzo: “In virtù di quanto stanno già facendo in Veneto ed in Emilia Romagna, chiediamo alla Regione Abruzzo di effettuare i test anticorpali su tutta la popolazione abruzzese iniziando dai lavoratori più esposti. Sarà una importante operazione di screening e di monitoraggio che fornirà una serie di informazioni utili per elaborare strategie fondate che saranno preziose per la lotta al coronavirus”

Insomma, il primo cittadino sottolinea l’importanza di “cominciare immediatamente per non perdere ulteriore tempo”. E conclude: “La tempestività, in questi casi, può fare la differenza”. Sui fondi messi a disposizione per i Comuni dalla Protezione Civile, intervistato dal portale Il Capoluogo.it, Di Natale ha spiegato che questi sono “un primo step importante”, di fronte a questa emergenza nazionale. Quindi ha rilevato: “Oggi più che mai il vero obiettivo dello Stato è non lasciare solo nessuno e di assistere le persone che stanno soffrendo anche e soprattutto economicamente per questa crisi”.

