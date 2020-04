Vite al limite: Ashley, la doppia identità e il suo dramma quotidiano

Nuova protagonista del programma Vite al limite: Ashley, 24 anni, la doppia identità e il suo dramma quotidiano, la sua storia è terribile.

Ashley T, 24 anni, proviene da Temple, in Texas, è lei una delle protagoniste delle ultime puntate di Vite al limite. La giovane ha lottato con il suo peso da quando aveva 3 anni, soffriva di un disturbo borderline di personalità e aveva una cattiva abitudine di adescare persone su Internet. Si è confessata al noto dietologo Younan Nowzaradan, nel tentativo di riprendere il controllo della sua vita.

La storia di Ashley, giovane protagonista di Vite al limite

La descrizione della puntata ripercorre la vita della giovane: “Ashley ha 24 anni e vive da sola. Le sue uniche fonti di conforto sono il cibo e le relazioni che ha online, ma nessuno dei suoi profili è reale. Presto, Ashley scopre che il Dr. Now non è qualcuno a cui mentire come i suoi amici online”. La giovane ha avuto un’infanzia traumatica, che è comune a molti dei soggetti di Vite al limite. Il se n’è andato quando era molto giovane, è stata violentata da un vicino poco dopo e ha vissuto nella costante paura che sua madre stesse per morire, quindi Ashley si è rivolta al cibo per consolarsi.

A sette anni pesava 90 chili, a 14 anni ne pesava il doppio ed era gravemente vittima di bullismo a scuola. Quando arriva in cura da Younan Nowzaradan nemmeno conosce il proprio peso, come lei stessa ammette. Nota che il suo peso è “fuori controllo” e si sente “intrappolata nel mio stesso corpo. Mi sento intrappolato in casa mia. Questo non è salutare e so che devo cambiare in modo che non peggiori”. A questo si aggiunge il fatto che spende molto del suo tempo online per adescare sconosciuti, nascondendosi dietro uno schermo e usandolo come filtro. Ammette ad esempio: “Di recente sono stata sorpresa a imitare qualcuno su Internet e spero che la gente sappia che non ho mai avuto intenzione di fare del male a nessuno, non è mai stata mia intenzione. Se avessi saputo che sarebbe sfuggito al controllo in questo modo, non l’avrei mai fatto”.

