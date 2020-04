Colton Burpo: la storia del bambino che ha visto il Paradiso

La storia del bambino che ha visto il Paradiso: chi è Colton Burpo, il piccolo che nel 2003 entrò in coma e spiegò di essere stato tra le braccia di Gesù.

Una vicenda davvero incredibile e suggestiva quella raccontata da Colton Burpo: il bambino a soli 4 anni nel 2003 ha avuto un’esperienza che lo ha segnato. Dovette affrontare un intervento chirurgico d’urgenza a causa di una appendicite acuta. Andò in coma e raccontò poi che gli era accaduto qualcosa di davvero speciale. La sua vicenda è diventata un libro, Il paradiso per davvero, edito in Italia da Rizzoli, e un film “Heaven is for real”, uscito prima negli Usa e poi in Europa, dove ha raccolto un successo immediato di pubblico.

Chi è Colton Burpo, il piccolo raccontò di aver visto il Paradiso

Colton Burpo si riprese completamente dall’intervento doloroso. Tuttavia, quando Colton tornò a casa dall’ospedale, i suoi genitori Todd e Sonja notarono una “differenza” nel loro figlio che non potevano esattamente spiegare. A poco a poco, Colton ha scioccato i suoi genitori mentre ha iniziato a condividere la sua esperienza, in bilico tra la vita e la morte. Il bambino raccontava di essere stato tra le braccia di Gesù. Ha iniziato a condividere dettagli sorprendenti e i suoi genitori ne rimasero davvero sbalorditi.

I genitori di Colton iniziarono a rendersi conto che la “differenza” che stavano avvertendo nel loro figlio aveva a che fare con il suo incontro con Gesù e le sue esperienze celesti. All’età di 4 anni, Colton Burpo sarebbe cambiato per sempre, a causa di questa esperienza. Peraltro, molti dettagli dei suoi racconti erano elementi che il bambino non poteva conoscere: ad esempio disse di aver incontrato la sua sorellina, che era stata abortita. Oppure di avere conosciuto il suo bisnonno, morto 30 anni prima della sua nascita. Inizialmente, anche i genitori di Colton erano scettici. Ma poi Colton iniziò inaspettatamente a condividere rivelazioni sorprendenti. Anche per un non credente, l’esperienza vissuta da questo bambino è divenuta negli anni oggetto di riflessione.