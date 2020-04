Coronavirus: Alessandro Bogliari, il manager milanese che vive a New York

Alessandro Bogliari, chi è il manager milanese che vive a New York e che ha raccontato come si vive il Coronavirus nella Grande Mela.

Si trova a New York per motivi di lavoro e non rientrerà in Italia, Alessandro Bogliari, manager che dagli Usa ha voluto raccontare il Coronavirus, tra preoccupazione per le vittime e l’aumento della disoccupazione, alla trasmissione di Raidue ‘I Fatti Vostri’. Nato a Milano, ha vissuto e lavorato a Copenaghen, prima di spostarsi prima a Miami in Florida e poi a New York City dove attualmente gestisce la sua attività.

La storia di Alessandro Bogliari, manager italiano a New York

Alessandro Bogliari è CEO e co-fondatore di The Influencer Marketing Factory, un’agenzia di marketing influencer globale con il suo team di professionisti negli Stati Uniti e in Europa. Si è trasferito negli Stati Uniti 3 anni fa con un VISA O1, un permesso rilasciato a persone di straordinaria abilità nel campo scientifico, artistico, atletico, manageriale o nel settore cinematografico. Il suo acume in fatto di marketing gli ha permesso di saltare sul treno pubblicitario TikTok prima della maggior parte degli altri rivenditori e agenzie. Ha iniziato a offrire servizi di Influencer Marketing su TikTok oltre un anno fa. Ovvero, ben prima di tutti gli altri.

Alla domanda sul perché TikTok, ha affermato che “ho visto un’opportunità commerciale e di marketing in cui la maggior parte delle persone vedeva solo un’app divertente per adolescenti. Invece di concentrarmi solo sulle stesse e comuni piattaforme di social media di altre agenzie, ho preferito battere la competizione e inizia ad offrire questa nuova app che parlava in modo autentico alla Gen Z”. Nel febbraio 2020, prima che scoppiasse l’emergenza, Alessandro ha tenuto un discorso su TikTok in occasione di un importante evento a Miami. Si tratta di The Kidscreen Summit, una delle conferenze più importanti sull’intrattenimento per bambini con oltre 2000 partecipanti.

