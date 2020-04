Kumiko Okae, star della tv in Giappone, morta di Coronavirus

La star della tv in Giappone, Kumiko Okae, è morta di Coronavirus: era stata operata per un cancro al seno, chi era, carriera e vita privata.

L’attrice e conduttrice televisiva giapponese Kumiko Okae è morta giovedì per polmonite causata da Coronavirus, ha affermato il suo ufficio stampa. Aveva 63 anni. La Okae, che morì in un ospedale di Tokyo alle 5:20 del mattino, sviluppò la febbre il 3 aprile, ha detto l’ufficio stampa. Quindi ha aggiunto che era stata ricoverata in ospedale dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente deteriorate tre giorni dopo e poi risultò positiva al virus.

Leggi anche –> Coronavirus, Giada bloccata a Bilbao: tassista la riporta a casa gratis

Chi era Kumiko Okae, star giapponese uccisa dal Coronavirus

Personaggio familiare che è apparso in serie TV e spettacoli di varietà, Kumiko Okae è stata sottoposta a un’operazione per cancro al seno l’anno scorso. Ha subito un trattamento di radioterapia da fine gennaio a metà febbraio, secondo l’ufficio stampa. Si tratta di uno dei volti più noti dello spettacolo in Giappone: ha debuttato come attrice nel 1975. Oltre ad apparire in film drammatici, è stata in spettacoli di intrattenimento come “Renso Game” di Japan Broadcasting Corp.

Dal 1996 al 2014 ha anche condotto lo spettacolo di informazioni mattutine “Hanamaru Market” di Tokyo Broadcasting System Television Inc. A partire dal 2001, aveva ricoperto il ruolo di Riku Osawa in Maria, una serie televisiva prodotta nel suo Paese di origine. Nata il 23 agosto 1956 a Tokyo, sposata con il collega Baku Owada, ha prestato la sua voce a diversi anime, come il film di animazione “La ricompensa del gatto”, uscito anche in Italia che è stato il film giapponese di maggior successo al botteghino in Giappone del 2002.

Leggi anche –> Poliziotta morta di Coronavirus: “Aveva aiutato tanti bambini”