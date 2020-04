Vite al limite, John e Lonnie: come stanno i 2 fratelli

John e Lonnie Hambrick, fratelli che pesano ciascuno quasi tre quintali, sono tra i protagonisti del programma ‘Vite al limite’: come stanno.

Pesano quasi tre quintali a testa John e Lonnie Hambrick, fratelli protagonisti del programma ‘Vite al limite’. Nella prima puntata dell’ottava stagione si recano a Houston per essere visitati dal noto dietologo Dr. Younan Nowzaradan, più comunemente noto come Dr. Now. Vogliono perdere peso e rimettere in riga la propria vita e la propria salute. Se il peso di Lonnie è ancora sotto i tre quintali, John li sembra superare abbondantemente, quando decidono di ricorrere alla dieta ferrea imposta dal dietologo più noto della tv.

Leggi anche –> Ashley come Diana: 2 protagoniste positive di Vite al limite

La storia di John e Lonnie di Vite al limite

Lonnie ha spiegato: “Nessuno di noi è mai stato in grado di sottoporsi a un intervento chirurgico per la perdita di peso e ci vorrà qualcosa di molto drastico per dare a me e John una possibilità di combattere per perdere tutto il peso di cui abbiamo bisogno”. Il giovane dunque guarda alla possibilità di ottenere un intervento chirurgico di bypass gastrico. Lonnie afferma di non essere stato scioccato dal suo peso, ma che si sentiva deluso e preoccupato, anche per le condizioni del fratello, ancora più grasso di lui. Entrambi i fratelli hanno lottato con il cibo da quando erano bambini molto piccoli. Quando John aveva 8 anni, pesava qualcosa come 90 chili.

John aggiunge che sia lui che Lonnie hanno iniziato a “guardare il cibo ancora di più per quella sensazione di felicità e sicurezza” che gli dava loro, dopo che la madre si risposò. “Il nostro patrigno mi ha dato tutti i tipi di inferno perché ero diverso”, aggiunge quindi Lonnie, spiegando di essere omosessuale. Il giovane ha dovuto nascondere la sua sessualità a lungo, confidandosi solo col fratello. Il percorso col dottor Now inizia a fruttare. Durante un’intervista con People, John e Lonnie hanno condiviso che il cambiamento più duro che hanno dovuto fare ruotava attorno alla loro dieta, inclusa la ricerca dei cibi giusti da mangiare e il tentativo di diventare più attivi fisicamente, nonostante l’obesità. Lonnie ha aggiunto: “La parte più difficile per me è stata imparare a mangiare di meno”. Quindi ha anche fornito alcuni consigli ai fan che stanno tentando di cambiare le proprie abitudini alimentari e il proprio stile di vita: “Se cadi non fermarti, rialzati e continua”.

Leggi anche –> Amber di Vite al Limite diventa una star di Instagram: ecco com’era