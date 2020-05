Alessandro Gaetano: chi è il nipote del celebre Rino, carriera e curiosità

Chi è Alessandro Gaetano, il figlio di Anna, sorella del celebre Rino Gaetano: carriera e curiosità sul nipote del cantautore scomparso.

Figlio di Anna, sorella del celebre Rino Gaetano, Alessandro porta avanti la musica e il ricordo dello zio tragicamente scomparso grazie a un gruppo musicale col quale gira tutta Italia. Si chiamano Rino Gaetano Band e Alessandro in un’intervista ha sottolineato: “Il progetto nasce dal desiderio di riscoprire Rino, di presentarlo alle persone che non hanno avuto modo di conoscerlo: cerchiamo di farlo sia attraverso la sua musica, sia attraverso i testi, dei quali è stato sia compositore che paroliere”.

Curiosità su Alessandro Gaetano: la sua band, il rapporto tra la mamma e lo zio

La storia della band tributo ufficiale è lunga oltre 20 anni, ricorda Alessandro Gaetano in un’intervista a Vieni da me: “Giro dal lontano 1999 con la Rino Gaetano band, a Montesacro curo il Rino Gaetano day: un concerto gratuito nel giorno della sua scomparsa, uniamo solidarietà e musica per ricordarlo”. Quindi ricorda il rapporto tra lo zio e la sua mamma: “Erano molto complici, si facevano dei piccoli favori, per esempio cambiando la macchina: erano abbastanza spensierati in quegli anni”.

Di recente, nel corso dell’emergenza Coronavirus, un brano di Rino Gaetano è tornato a essere molto popolare. Il nipote Alessandro ha spiegato in un’intervista: “C’è bisogno di raccoglimento, di un pensiero presente, ma anche dei momenti di spensieratezza. Uno dei flashmob ha visto infatti cantare dai balconi d’Italia “Ma il cielo è sempre più blu” di mio zio Rino Gaetano, una canzone scelta dal sentimento popolare. E’ diventato una sorta di inno contro la paura. Io e Anna ne siamo stati felicissimi. Abbiamo ascoltato emozionati e abbiamo sentito il cielo cantare per lui”.