Maatje Benassi, la ciclista Usa accusata di aver esportato il Coronavirus

Chi è Maatje Benassi, ciclista Usa, riservista dell’esercito americano e mamma di due figli, accusata di aver esportato il Coronavirus in Cina.

Maatje Benassi, riservista dell’esercito americano e madre di due figli, è diventata l’obiettivo dei teorici della cospirazione. Questi sostengono che sarebbe stata lei a portare il Coronavirus in Cina. Da un lato, dunque, la tesi che il virus sia stato prodotto in laboratorio a Wuhan, dall’altro che siano stati gli Usa a esportarlo. In mezzo, una presunta guerra batteriologica tra le due grandi potenze mondiali. La vicenda della ciclista e membro dell’esercito è stata ricostruita dalla CNN. Una storia che parla di una famiglia distrutta da una teoria cospirazionista.

Leggi anche –> Coronavirus, lo studio: farmaci più veloci ed efficienti del vaccino

Le accuse assurde mosse a Maatje Benassi

Nonostante non si sia mai dimostrato sia stata positiva al Coronavirus o abbia manifestato sintomi, la Benassi e suo marito sono ora oggetto di discussione sui social media cinesi. Sono molti a credere alla tesi che sia lei la cosiddetta paziente zero. Quelle accuse hanno stravolto le loro vite. La coppia dice che il loro indirizzo di casa è stato pubblicato online. Prima di chiudere i loro account, le loro caselle di posta sui social media erano invase dai messaggi di chi crede a questa teoria della cospirazione.

“È come svegliarsi da un brutto sogno entrando in un incubo giorno dopo giorno”, ha detto Maatje Benassi a CNN Business in un’intervista esclusiva, la prima volta che ha parlato pubblicamente a fine aprile. Le teorie della cospirazione non sono dissimili dai virus, in quanto si evolvono e mutano per diffondersi e sopravvivere. Prima che Maatje Benassi diventasse la protagonista principale di questa cospirazione, le variabili erano circolate online da mesi. Sin dall’inizio, i teorici della cospirazione iniziarono a sostenere, senza prove, che si trattasse di un’arma biologica statunitense. Successivamente un membro del governo cinese ha pubblicamente promosso l’idea che l’esercito americano ha portato il virus in Cina. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Mark Esper ha dichiarato che “è assolutamente ridicolo ed è irresponsabile” per qualcuno che parla a nome del governo cinese promuovere una tesi del genere.

Leggi anche –> Morto cantante folk: aveva raccolto 500mila euro contro il Coronavirus

Cosa ci faceva la ciclista militare Usa in Cina a ottobre

Ma che c’entra questa donna con la diffusione del Coronavirus? Per scoprirlo, bisogna risalire a ottobre 2019. La donna partecipava alle Olimpiadi militari, manifestazione che è stata ospitata da Wuhan, la città cinese dove lo scoppio del Coronavirus è iniziato l’anno scorso, a dicembre. Maatje Benassi ha partecipato alla competizione ciclistica, subendo un incidente nell’ultimo giro che l’ha lasciata con una costola fratturata e una commozione cerebrale.

Nonostante l’incidente, la Benassi ha comunque terminato la gara, ma quello che le è accaduto in gara si è rivelato essere l’inizio di qualcosa di peggio. Mentre centinaia di atleti delle forze armate statunitensi prendevano parte ai giochi, solo a Maatje Benassi è stato successivamente assegnato un ruolo da protagonista nella teoria della cospirazione. Secondo quanto viene diffuso dai social media cinesi, in sostanza, la donna avrebbe portato con sé il virus – nato nei laboratori militari Usa – contribuendone alla diffusione. Una tesi che fa sorridere. Se non fosse per il fatto che sono in milioni a credere in tutto il mondo a questa teoria della cospirazione.