Coronavirus, giovane papà muore: “Dimesso 2 volte dall’ospedale”

Un altro dramma legato al Coronavirus, giovane papà muore a 23 anni, la famiglia denuncia: “Dimesso 2 volte dall’ospedale”.

La famiglia di un uomo di 23 anni, morto per COVID-19, è in cerca di risposte dopo che questi è stato mandato a casa due volte da un ospedale di Chicago, anche dopo essere risultato positivo. Deshaun Taylor, 23 anni, è morto dopo aver sviluppato la polmonite e si è dimostrato positivo per COVID-19. Aveva l’asma e il diabete e, pertanto, era ad alto rischio di contrarre il virus. Si è spento nella sua abitazione di Chicago, dove era in isolamento domiciliare.

Giovane papà morto di Coronavirus: la denuncia della famiglia

L’allarme è stato lanciato da sua sorella, Ebony Taylor, che non riusciva a raggiungerlo telefonicamente. “Il suo telefono continuava a ricevere messaggi vocali, quindi quel tipo di situazione mi preoccupava e io mi sono precipitata a casa”, ha detto. Ebony Taylor trovò suo fratello esanime nella sua stanza e ha chiamato i soccorsi. Il giovane padre è morto sulla strada per l’ospedale. La donna ha spiegato: “Adesso è ancora molto presto, non riesco a togliermi quell’immagine dalla mente”.

La sorella del giovane uomo deceduto dice che quando suo fratello si ammalò, andò alla Little Company of Mary, dove gli fu diagnosticata la polmonite e risultò positivo al coronavirus. Fu quindi mandato a casa. Due giorni dopo, un’ambulanza lo riportò in ospedale perché non riusciva a respirare. È stato rimandato a casa dopo solo due ore. “Ho detto, ‘Ti stanno mandando a casa, anche se hai la polmonite e sei diabetico e ad alto rischio?’ E disse: “Sì, non stanno facendo niente”, ha detto Ebony Taylor. Il giovane papà aveva una figlia di 4 anni che non potrà riabbracciarlo.

