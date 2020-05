Calciatore uccide il figlio di 5 anni in ospedale: “Non l’ho mai amato”

Dramma in Turchia, calciatore uccide il figlio di 5 anni in ospedale, i medici pensano che il piccolo sia morto di Coronavirus, poi lui confessa: “Non l’ho mai amato”.

Cevher Toktaş, un giocatore della squadra turca della città di Bursa Yildirim, ha ricoverato suo figlio in un ospedale di Bursa, nel nord-ovest della Turchia, il 23 aprile, dopo che questi aveva avuto tosse e febbre alta. I medici ospedalieri hanno rapidamente messo in quarantena il ragazzo e il padre, poiché il bambino di 5 anni ha mostrato sintomi caratteristici del Coronavirus. Lo stesso giorno, Toktaş chiamò i dottori nella stanza e disse che il ragazzo stava avendo difficoltà a respirare. I medici portarono il ragazzo nel reparto di terapia intensiva, ma morì meno di due ore dopo.

Perché il calciatore turco ha ucciso il figlio di 5 anni: terribile movente

Viste le difficoltà respiratorie comuni nei pazienti COVID-19 e senza sospettare in alcun modo il crimine, le autorità hanno decretato la morte naturale del ragazzo. Ma 11 giorni dopo l’incidente, Toktaş è andato in una stazione di polizia locale per ammettere il suo crimine. Nella sua dichiarazione alla polizia, Toktaş, 32 anni, ha dichiarato di aver soffocato suo figlio con un cuscino quando erano soli nella stanza. “Per 15 minuti ho premuto il cuscino senza sollevarlo. Mio figlio si dimenava. Dopo che ha smesso di muoversi, ho sollevato il cuscino. Poi ho urlato ai medici per evitare ogni sospetto su di me”, questa la terribile confessione dell’uomo.

Alla domanda sul motivo, Toktaş ha detto di aver ucciso suo figlio perché semplicemente “non lo amava”. Quindi ha aggiunto: “Non ho mai amato mio figlio più piccolo dopo la sua nascita. Non so perché non lo amassi. L’unica ragione per cui l’ho ucciso quel giorno è perché non mi piaceva. Non ho problemi mentali”. Dopo la sua confessione, Toktaş è stato arrestato e sarà processato per “aver ucciso un parente stretto”, reato per cui rischia adesso l’ergastolo. La salma del piccolo verrà riesumata e verrà effettuata l’autopsia.

