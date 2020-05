Ginevra Nuti, figlia del grande Francesco: chi è, rapporto col padre

Cosa sapere su Ginevra Nuti, figlia del grande attore e regista Francesco: chi è, rapporto col padre del quale è la tutrice legale.

Ginevra Nuti è l’unica figlia del noto attore e regista Francesco, da ormai 15 anni relegato nella sua casa di Prato privo della facoltà di parola e di qualsiasi autonomia, dopo la brutta caduta dalle scale che lo ha costretto a un lungo periodo di coma. Una volta divenuta maggiorenne, la ragazza si è detta pronta a prendersi cura del papà: “Adesso che sono maggiorenne – ha fatto sapere in un’intervista di qualche anno fa – ho chiesto di essere l’unica tutrice di mio padre, perché penso che nessuno meglio di me possa prendersi cura di lui”.

Chi è Ginevra Nuti: cosa sapere sulla figlia e tutrice di Francesco, attore e regista

Qualche tempo fa, nel corso di una puntata di “Maledetti amici miei”, insieme col regista Giovanni Veronesi, grande amico del padre, è andata sotto le finestre del suo papà e insieme hanno intonato il brano ‘Puppe a pera’, che ha reso noto Francesco Nuti al grande pubblico. In realtà, come ha confessato Ginevra Nuti a ‘Vieni da me’, quello coi film del padre è un rapporto conflittuale: “Mi mettono un pizzico di malinconia. Io li vivo come mamma e papà. Il loro lavoro è stupendo ma li preferisco come genitori. Io e papà abbiamo un carattere simile, siamo anche, a volte, ombrosi. Era divertente ma aveva anche dei momenti più riservati”.

Anche la mamma della ragazza, classe 1999, è nota al mondo dello spettacolo: si tratta infatti di Annamaria Malipiero, attrice divenuta famosa grazie alla soap Vivere. Le due donne hanno un ottimo rapporto e la giovane non nasconde di dovere molto alla madre, che – come spiegato in un’intervista – l’ha aiutata a diventare “una buona tutrice” del padre. Nonostante la figlia di Francesco Nuti abbia una passione per la musica, come dimostra anche l’omaggio al suo papà su Raidue, le sue aspirazioni sono altre: infatti è iscritta alla facoltà di medicina. Mamma e figlia, intanto, vivono lontane: Annamaria Malipiero, dopo la fine della relazione con Francesco Nuti, si è rifatta una vita e ha conosciuto Marco Bindelli, con il quale ha avuto 2 figli. Anche quella relazione è naufragata e qualche anno fa l’uomo è anche venuto a mancare.