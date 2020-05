Lottatore di sumo ucciso dal Coronavirus: aveva 28 anni

Shobushi, un lottatore di sumo giapponese di 28 anni infetto dal Coronavirus è morto, ha annunciato la Japan Sumo Association (JSA).

Un lottatore di sumo giapponese di 28 anni infetto dal Coronavirus è morto, ha annunciato la Japan Sumo Association (JSA), è la prima persona in questo sport ad essere vittima del virus. Shobushi, il cui vero nome è Kiyotaka Suetake, è morto per una insufficienza multipla di organi causata dal virus. Il 10 aprile scorso, gli era stato diagnosticato Covid-19. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è entrato in terapia intensiva nove giorni dopo. Il presidente della JSA Hakkaku a Kyodo News ha sostenuto: “Posso solo immaginare quanto deve essere stata dura, combattendo la malattia per oltre un mese, ma come un lottatore l’ha sopportato coraggiosamente e ha combattuto la malattia fino alla fine”.

Il calvario di un lottatore di sumo, ucciso dal Coronavirus

Secondo un rapporto di Yomiuri News, circa 1.000 membri del JSA dovranno sottoporsi a un test sugli anticorpi del virus – il primo test su larga scala che si terrà nel mondo dello sport giapponese. Il mese scorso, la JSA ha annunciato che un caposquadra e altri cinque lottatori di sumo si erano dimostrati positivi per il virus. Shobushi aveva la febbre a 38 dal quattro aprile, secondo quanto si apprende. I suoi maestri di scuderia – allenatori di sumo molto rispettati – hanno detto che inizialmente hanno dovuto combattere per raggiungere l’ufficio di sanità pubblica al telefono o per ottenere un ospedale per curarlo.

Alla fine fu ricoverato in ospedale a Tokyo l’8 aprile, dopo che la sua febbre non si placò e iniziò a tossire sangue. Un test antivirus è risultato negativo. Il giorno successivo, le sue condizioni peggiorarono e fu trasferito in un altro ospedale. Il 10 aprile, alla fine, è risultato positivo per il virus. Nove giorni dopo, le sue condizioni peggiorarono e fu portato in terapia intensiva. Mercoledì scorso, il 28enne è morto in ospedale a mezzanotte. Non è noto se avesse patologie pregresse. Secondo quanto si apprende, il lottatore di sumo, professionista dal 2007, è la prima persona sotto i 30 anni a morire di Coronavirus in Giappone.

