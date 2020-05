Un’insegnante dell’Istituto Itis Riva di Saronno, Cinzia Ricchiuti sconfitta dalla malattia: “Buon viaggio amica prof”, scrivono studenti e colleghi.

Emozione e dolore per la morte di un’insegnante dell’Istituto Itis Riva di Saronno, Cinzia Ricchiuti. La donna è deceduta dopo una lunga malattia. La scuola dove per oltre vent’anni ha insegnato la ricorda con queste parole: “Ci ha lasciato la professoressa Cinzia Ricchiuti, docente di Chimica che in questi anni ha collaborato con la scuola e con la Dirigenza sempre con entusiasmo e dedizione al lavoro e agli studenti. E’ stato un dono averti con noi e il tuo sorriso mancherà a tutti quelli che ti hanno conosciuta. Ciao Cinzia!”.

Il dolore per la morte di Cinzia Ricchiuti

La dirigenza scolastica la ricorda come “una persona speciale” che “in ogni cosa si fosse cimentata, ha sempre lasciato un segno”. La notizia della sua scomparsa, si legge in una lunga nota, “ha lasciato tutti quelli che la conoscevano attoniti, sgomenti, addolorati. Tutti conoscevano la sua grande forza ed erano tutti convinti che la lotta contro la madre di tutte le malattie l’avrebbe vista vincitrice”. Invece non è andata così e ora anche i suoi alunni la piangono: “Buon viaggio prof, con te abbiamo solo bei ricordi”, scrive uno studente.

Tra i tanti ricordi per “l’amica prof”, come la chiamavano sia allievi e che docenti, c’è la lettera di una studentessa, che cita Paulo Coelho e scrive: “Alcune persone vengono nella nostra vita per una stagione, perché è arrivato il tuo momento di condividere, crescere ed imparare. Loro ti portano un esperienza di pace o ti fa semplicemente ridere. Possono insegnarti qualcosa che non hai mai fatto. Di solito ti danno un incredibile quantità di gioia. Credici, è vero”.

