Adolescente morto di Coronavirus negli Usa: aveva 12 anni

Un adolescente di appena 12 anni è morto di Coronavirus a Chicago, negli Usa: aveva patologie pregresse, si cercano possibili cause.

Un ragazzo di 12 anni di Chicago è morto giovedì per complicazioni legate al coronavirus, come confermato dall’Ufficio del medico legale della Contea di Cook. Ernesto Guzman è la persona più giovane conosciuta a morire per il virus nella contea, e una delle morti più giovani segnalate negli Stati Uniti. Guzman aveva altre condizioni preesistenti che hanno contribuito alla sua morte.

Leggi anche –> Morto Ezio Bosso, pianista geniale: aveva 48 anni

Le possibile cause della morte di un adolescente ucciso dal Coronavirus

Sembra infatti che il ragazzo soffrisse di problematiche fisiche come asma, apnea ostruttiva del sonno e altri disturbi. In 24 ore, altri 125 sono deceduti a causa del virus nella contea, portando il bilancio delle vittime a 2.756. Sebbene il virus sia particolarmente pericoloso per gli anziani, gli adolescenti e persino i bambini sono ancora a rischio. Lo dimostrano diversi episodi che si sono registrati nel mondo in queste settimane di emergenza.

La morte di un bambino di 6 settimane in Connecticut è stata collegata al virus e la figlia di 5 anni di due primi soccorritori è morta a causa del virus a Detroit. In Belgio, il virus ha ucciso una ragazza di 12 anni, che era la più giovane vittima conosciuta del paese. Sempre negli Usa, a New York, nelle scorse settimane ha perso la vita il figlio di un pompiere, che aveva appena pochi mesi. Si cerca intanto di capire quali siano state le cause che hanno portato al decesso di Ernesto Guzman: da diverso tempo si parla di una patologia misteriosa che legata al Coronavirus può essere letale in età infantile.

Leggi anche –> Cinzia Ricchiuti sconfitta dalla malattia: “Buon viaggio amica prof”