SuperEnalotto Lotto 10 e Lotto Simbolotto Estrazioni 21 maggio Diretta

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi giovedì 21 maggio 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Torna l’appuntamento con le principali estrazioni nazionali, a partire dal SuperEnalotto. Il Jackpot del gioco oggi vale 41,3 milioni di euro. Dopo lo stop forzato per il lockdown, dunque, l’ambito montepremi torna a salire. Nell’estrazione di martedì 19 maggio, in Puglia, a Fasano, in provincia di Brindisi, qualcuno ha indovinato un fortunato ‘5’ da oltre 132 mila euro, una delle vincite più alte di questo 2020. Realizzato anche un 4 Stella da oltre 50mila euro. La fortunata vincita è stata realizzata a Corigliano-Rossano (CS) presso il punto vendita “Sporting” situato in Via Nazionale. Ora siamo pronti a vedere tutti i numeri di tutte le ruote, con la sestina vincente con numero Jolly e SuperStar. Pronti anche per vedere i 20 numeri del 10 e Lotto, il numero Oro e il Doppio Oro e i 5 simboli di Simbolotto.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 21 maggio 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly

SuperStar

Estrazioni del Lotto di oggi 21 maggio 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale 21 maggio 2020

Numero Oro

Doppio Oro

I 5 simboli di Simbolotto 21 maggio 2020

Ruota di Milano

In aggiornamento