Lutto Rai: morto Claudio Ferretti, il cordoglio dei colleghi giornalisti

Morto Claudio Ferretti, il cordoglio dei colleghi giornalisti: lutto in casa Rai, addio al noto giornalista di radio e tv, storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto.

Si è spento oggi a 77 anni Claudio Ferretti, radiocronista sportivo per molti anni, ma anche conduttore tv, giornalista e scrittore molto amato dal pubblico appassionato di sport. Figlio d’arte, suo padre era il noto radiocronista Mario Ferretti, la sua carriera fu segnata dall’ingresso a soli vent’anni in Rai e cinque anni dopo dalla vittoria di un concorso e dall’assunzione definitiva.

Addio a Claudio Ferretti: chi era il noto giornalista di radio e tv Rai

Per un ventennio, fu una delle voci più popolari della trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto, sostituendo anche talvolta alla conduzione Roberto Bortoluzzi. Negli anni, non ha seguito solo il calcio, ma anche altri sport, come atletica, ciclismo e boxe. Tra gli altri, è sua la radiocronaca del primo match tra Benvenuti e Monzon. A fine anni Ottanta, arrivò il passaggio alla televisione, diventando conduttore del TG3 nazionale e successivamente di programmi televisivi sportivi e culturali. Tra questi, fu il conduttore per 12 anni de Il processo alla tappa, la trasmissione inventata da Sergio Zavoli e legata al Giro d’Italia.

Diverse sono anche le sue pubblicazioni: in particolare ha scritto alcuni saggi sulla storia della Rai, in collaborazione con Barbara Scaramucci e Umberto Broccoli, altri due grandi nomi del giornalismo della televisione e radio di Stato. Più di recente, con Augusto Frasca, aveva curato l’Enciclopedia dello sport per Garzanti, pubblicata nel 2008. Sua anche la firma sulla collezione di VHS dal titolo Le grandi emozioni dello sport. Tifoso della Lazio, non lo fece mai ‘pesare’ nelle sue conduzioni. Grande cordoglio per la sua scomparsa da parte di altre firme note del giornalismo sportivo Rai, a partire da Riccardo Cucchi, che ricorda “una voce straordinaria” e “un compagno delle domeniche con il quale ho avuto l’onore di lavorare”. Anche Enrico Varriale ha ricordato la “voce storica del giornalismo italiano”. Un nuovo lutto in pochi giorni colpisce la Rai, dopo la morte di Sandro Petrone.

