Morto Gigi Simoni: l’ex allenatore dell’Inter colpito da ictus mesi fa

Allenatore dell’Inter di Ronaldo, è morto Gigi Simoni: l’ex tecnico colpito da ictus a giugno, oggi il tragico annuncio del suo decesso.

Si è spento oggi a 81 anni Gigi Simoni. Una emorragia cerebrale ha colpito il 22 giugno scorso l’ex allenatore dell’Inter. Venne ricoverato d’urgenza in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa. Da allora, la famiglia ha mantenuto il riserbo sulle sue condizioni. Con l’Inter di Ronaldo vinse la coppa Uefa nel 1998.

Lutto nel calcio per la morte di Gigi Simoni

Lo scorso agosto, Monica Fontani, consorte dell’ex tecnico di Genoa, Inter, Napoli, Pisa e Cremonese, ha rivelato a ‘La provincia di Cremona’: “È ancora in condizioni gravi, continua a lottare e noi insieme a lui, giorno per giorno. Di più mi riesce difficile dire”. Poi arrivò all’esordio in campionato dell’Inter contro il Lecce lo striscione della Curva Nord, che invitava l’allenatore a non mollare.

Oggi la notizia del decesso, che ha commosso il mondo del calcio italiano. Massimo Moratti, presidente di quell’Inter, lo ha ricordato così parlando con l’Agenzia Ansa: “Sicuramente è stato un grande protagonista della storia dell’Inter: ha vinto una coppa europea molto importante, gli è stato impedito di vincere un campionato che avrebbe assolutamente meritato. Un tecnico gentiluomo, verso il quale provavo grande stima e affetto. La telefonata con la quale poco fa la moglie mi ha avvisato della morte mi ha provato un dolore immenso”.

Commosso il ricordo di Tommaso Labate, grande tifoso interista: “Addio, mister Gigi Simoni. Sei stato l’allenatore in assoluto che ho amato di più. Quel giorno di Inter-Salernitana, quando Moratti decise l’esonero a pochi giorni dall’impresa contro il Real, è stato giorno della mia vita in cui sono stato meno interista. Che grande tristezza”.