Roma, tragedia a Primavalle: guardia giurata spara a moglie e figlio

Tragedia a Primavalle, periferia Ovest di Roma: guardia giurata spara a moglie e figlio di 22 anni poi tenta il suicidio, la coppia era separata.

Momenti drammatici si sono consumati questa mattina in una abitazione di via Torrigio, nel quartiere di Primavalle, alla periferia Ovest di Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero’ nella sua versione online, un uomo, a quanto pare una guardia giurata, ha tentato una strage familiare. Per motivi che non sono noti, l’uomo ha sparato alla moglie e al figlio di 22 anni. Successivamente ha puntato la pistola verso se stesso, tentando il suicidio.

Il dramma di Primavalle: tentato omicidio – suicidio, spara a moglie e figlio

Non si conoscono le condizioni delle persone colpite e nemmeno della guardia giurata. Poco chiara anche la dinamica dell’accaduto, mentre sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato. Alle forze dell’ordine spetta adesso la ricostruzione del drammatico accaduto, che ha sconvolto la quotidianità del quartiere Primavalle. Un testimone avrebbe spiegato alla Polizia: “Ho visto una persona a terra in via Torrigio con una ferita alla gola, sanguinava e ho pensato fosse morto ma poi mi sono reso conto che respirava”.

Da quello che si apprende, le condizioni dell’uomo che ha aperto il fuoco verso moglie e figlio sarebbero disperate. Madre e figlio 22enne si sarebbero recati a casa della guardia giurata, da cui la donna era separata, per recuperare alcuni effetti personali. Ne sarebbe scaturita una lite e a un certo punto l’uomo, un 65enne, ha estratto una pistola e ha sparato. A quanto pare, il figlio sarebbe stato ferito solo di striscio nel tentativo di difendere la madre, che invece presenta ferite da arma da fuoco, ma anche da taglio. Sul posto anche uomini e mezzi del Suem 118.

