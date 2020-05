Elena Sofia Ricci, la figlia attrice Emma: “Babysitter per mantenermi”

Emma Quartullo, figlia dell’attrice Elena Sofia Ricci, sta provando a seguire le orme della madre ma confessa: “Faccio la babysitter per mantenermi”.

L’abbiamo vista in queste settimane in televisione, impegnata nel ruolo della protagonista da giovane, nella fiction Vivi e lascia vivere. In molti hanno notato la somiglianza con la mamma famosa: stiamo parlando di Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci e del collega di lei, Pino Quartullo. Insomma, la ragazza il cinema e la fiction ce li ha nel sangue e probabilmente è questo è il futuro che immagina.

Emma Quartullo, la figlia di Elena Sofia Ricci esordisce nella grande fiction

Intanto, però, come racconta a Tv Sorrisi e Canzoni, deve sbarcare il lunario per mantenersi indipendente. Queste le sue parole: “Quando frequentavo l’università ho iniziato a vivere con mia nonna a cui ero legatissima e che è scomparsa qualche anno fa. Ho deciso di rimanere nella sua casa a Trastevere e adesso per mantenermi e pagare le bollette faccio la baby sitter”. Adesso arriva per Emma Quartullo la prima grande occasione nella fiction Rai, “un’esperienza positiva per me”.

Spiega la figlia di Elena Sofia Ricci: “Si tratta di una piccola parte perché compaio in poche scene. Ho vissuto tutto in modo naturale. Certo, l’ansia da prestazione mi ha sempre accompagnato, ma ha prevalso il mio entusiasmo”. Recitare nel ruolo di sua madre da giovane potrebbe essere scontato, ma Emma Quartullo ci tiene a precisare che ha dovuto compiere l’iter regolare, senza raccomandazioni: “Me la sono sudata perché, come tanti altri giovani attori, ho fatto il mio provino. La mia agente mi aveva parlato di questo progetto e ho voluto subito mettermi alla prova”. Prima di questa fiction, la ragazza aveva già avuto un’esperienza da attrice in un episodio di Don Matteo.