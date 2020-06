Il giovane Montalbano: chi è Michele Riondino, protagonista della serie

Chi è Michele Riondino, l’attore di origini tarantine protagonista della serie Il giovane Montalbano: carriera e curiosità, chi è la fidanzata Eva Nestori.

Tarantino classe 1979, Michele Riondino è noto anche al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Salvo Montalbano da giovane nella serie Rai ‘Il giovane Montalbano’. Il prequel de Il commissario Montalbano, diretto da Gianluca Maria Tavarelli, andò in onda per la prima volta nel 2012 e quindi nel 2015 per la seconda stagione. Dodici in tutto gli episodi, divisi appunto in due stagioni. Ma l’esordio in tv risale al 2001 quando fu nel cast di Compagni di scuola, regia di Tiziana Aristarco e Claudio Norza. Due anni dopo, esordisce sul grande schermo in Uomini & donne, amori & bugie, regia di Eleonora Giorgi. Dopo aver frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica, Michele Riondino esordisce in teatro. In tv è presente nella serie televisiva Distretto di Polizia per tre stagioni, fino al 2005.

Leggi anche –> MICHELE RIONDINO SARA’ IL NUOVO MONTALBANO / L’attore scelto per la nuova fiction di RaiUno

Carriera e curiosità sull’attore Michele Riondino

I primi ruoli importanti sul grande schermo sono Il passato è una terra straniera di Daniele Vicari nel 2008 e nel 2009 in Dieci inverni con la regia di Valerio Mieli. Nel 2012, arriva quindi la consacrazione teatrale come attore e regista di La vertigine del Drago, di Alessandra Mortelliti con supervisione ai testi di Andrea Camilleri. Quest’opera va in scena al Festival dei due Mondi di Spoleto. Negli anni, non dimentica le sue radici e al fianco del Comitato Cittadini e lavoratori liberi e pensanti, di Roy Paci e del concittadino Diodato è tra gli organizzatori del concerto del Primo maggio di Taranto. Il concertone è legato alle tematiche ambientali della città e il giovane attore ne diventa il direttore artistico.

Tra le sue pellicole più apprezzate, ci sono Marpiccolo, regia di Alessandro Di Robilant, ambientato proprio a Taranto, Gli sfiorati, regia di Matteo Rovere, Bella addormentata, regia di Marco Bellocchio e Il giovane favoloso, regia di Mario Martone. Sul piccolo schermo interpreta il ruolo di protagonista in Pietro Mennea – La freccia del Sud, regia di Ricky Tognazzi. Candidato ai David di Donatello come Migliore attore protagonista per La ragazza del mondo, ha ricevuto quattro nomination ai Nastro d’argento, dove ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi per Dieci inverni.

Ha ottenuto una nomination al Globo d’oro per La ragazza del mondo e una ai Ciak d’oro come Migliore attore non protagonista per Il giovane favoloso. Ai Ciak d’oro ha vinto il premio come Miglior coppia, insieme a Sara Serraiocco, sempre per il film La ragazza del mondo. Questa pellicola – presentata a Venezia – è stata tra le più premiate in Italia tra il 2016 e il 2017.

Leggi anche –> Michele Riondino: “Il Primo Maggio a Taranto contro la parata di Roma”

Michele Riondino, vita privata: fidanzata Eva Nestori e figlie

L’attore è fidanzato con la make up artist Eva Nestori, conosciuta proprio sul set della fiction Il Giovane Montalbano. La coppia ha due figlie: Frida, che ha sei anni, e Irma, di pochi mesi. La donna ha raccontato a Extramagazine: “Quando è iniziata la nostra storia in realtà Michele non era ancora famoso, ci siamo innamorati un anno prima dell’uscita di Montalbano, quindi abbiamo imparato insieme a convivere con questa sua improvvisa notorietà e insieme abbiamo cercato di gestirla”. La coppia convive e a Vanity Fair lui ha spiegato il ‘segreto’ della loro felicità: “Non essere amici su Facebook e portare la stessa taglia di vestiti. Io indosso le sue salopette, lei le mie magliette rock. Ci scambiamo i jeans la domenica mattina. E di matrimonio, non parliamo mai”.