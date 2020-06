Christian Brueckner: chi è l’uomo accusato di aver ucciso Maddie McCann

Chi è Christian Brueckner, l’uomo accusato di aver ucciso Maddie McCann: il curriculum criminale e le accuse nei suoi confronti per il delitto.

Il nuovo sospettato nel caso della scomparsa di Madeleine McCann sta scontando una pena detentiva di sette anni in una prigione tedesca per lo stupro di una donna americana in Portogallo due anni prima della scomparsa della piccola. L’uomo, che stando a fonti di polizia portoghesi si chiama Christian Brueckner, ha trascorso 12 anni vivendo in Algarve ed è noto per aver frequentato la zona di Praia da Luz tra il 1995 e il 2007. Oggi 43enne, Brueckner aveva 30 anni al momento della scomparsa di Madeleine il 3 maggio 2007. Da quanto si apprende, sarebbe stato arrestato a Milano, nel settembre 2018.

Il curriculum criminale di Christian Brueckner

Christian Hoppe, dell’ufficio federale tedesco di polizia criminale (BKA), ha detto al canale televisivo ZDF del paese che il sospettato sta scontando una pena detentiva per un crimine sessuale e ha due precedenti condanne per abusi su minori. Il quotidiano tedesco Braunschweiger Zeitung ha riferito che Christian Brueckner starebbe scontando sette anni per lo stupro di una donna americana di 72 anni in Portogallo nel 2005 dopo essere stata condannata nella città di Braunschweig a dicembre. Nel 2017, la richiesta di estradizione dal Portogallo per reati di droga.

Brueckner ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea per la sua condanna. Hans Christian Wolters, della Procura della Repubblica di Braunschweig, ha affermato che il sospettato viveva regolarmente in Algarve, dove è stato impiegato in una varietà di lavori. Ha anche finanziato il suo stile di vita con i furti di complessi alberghieri e appartamenti, nonché lo spaccio di droga. Viveva in un camper VW T3 Westfalia, che è stato visto nella zona del rapimento di Maddie McCann.

Le accuse contro il presunto assassino di Maddie McCann

Avrebbe anche posseduto una Jaguar XJR 6 del 1993, con una targa tedesca, che si ritiene sia stata a Praia da Luz nel 2006 e nel 2007. L’auto è stata originariamente immatricolata a suo nome. Quindi l’ha immatricolata qualcun altro in Germania il giorno dopo la scomparsa di Madeleine, anche se si ritiene che il veicolo fosse ancora in Portogallo. Un ex vicino di casa ha detto a Sky News che Brueckner avrebbe affittato un fabbricato agricolo da un proprietario inglese dalla metà degli anni ’90, lasciandolo un anno prima della scomparsa di Madeleine McCann.

“Mi è stato chiesto di aiutare a ripulire il posto ed è stato disgustoso”, ha detto il vicino. All’interno dell’abitazione, era pieno di rottami di computer, oltre che di parrucche e abiti esotici rinvenuti in un sacco nero, di quelli comunemente usati per i rifiuti. Testimone chiave nell’inchiesta è un amico dell’uomo tedesco, il quale sostiene che Brueckner nel 2017, in preda ai fumi dell’alcol, avrebbe confessato di aver rapito Maddie McCann.

