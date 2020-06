Il coraggio di Angela, una storia vera: chi è Silvana Fucito

Chi è Silvana Fucito: la miniserie Rai “Il Coraggio di Angela”, interpretata da Lunetta Savino, è ispirata a una storia vera di lotta al racket della camorra.

La miniserie Rai “Il Coraggio di Angela”, interpretata da Lunetta Savino e prodotta nel 2008, è tratta da una storia vera. Infatti, dietro Angela Latella, personaggio di fantasia, si nasconde una grande storia di coraggio, quella di Silvana Fucito. Classe 1950, la donna è una commerciante di vernici che ha avuto il coraggio di opporsi al pizzo impostole dalla camorra.

Leggi anche –> The Rookie: la serie tv su Raidue basata su una storia vera

La storia vera di Silvana Fucito, la donna che ha ispirato Il coraggio di Angela

Per tale ragione, il suo negozio a San Giovanni a Teduccio venne dato alle fiamme il 19 settembre del 2002, ma questo non fermò assolutamente Silvana Fucito. Decide infatti di denunciare chi la taglieggia e le rende impossibile lavorare onestamente, tanto che la sua battaglia diventa un fronte comune contro il pizzo, che da Napoli si estende in tutta Italia. Diventa presidente dell’Associazione “San Giovanni a Teduccio per la legalità” e addirittura nel 2005 il settimanale inglese Time la inserisce nella lista dei 37 eroi europei.

Dalle sue denunce, si arriva quindi agli arresti, grazie a un’operazione della Squadra Mobile di Napoli. L’impegno di Silvana Fucito viene interrotto nell’aprile 2014, quando è lei a finisce nella bufera, insieme al marito Gennaro Petrucci. L’uomo infatti è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e simulazione di reato. L’imprenditrice anticamorra deve lasciare la presidenza della sua associazione e della Fai, Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane. Quest’ultima organizzazione comprendeva 15 associazioni territoriali che lottavano contro il racket. A ‘Repubblica’, la donna sostenne: “Penso che si esageri, si cerca di trovare lo scoop per uscire sui giornali”. Dalla Fai tennero a precisare: “L’indagine nulla toglie al valore e all’impegno da lei profuso in questi anni”.

Leggi anche –> ‘Million Dollar Baby’: il film racconta una storia vera