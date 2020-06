Mattia Roperto investito e ucciso: arrestato il conducente

A soli 14 anni, Mattia Roperto è stato investito e ucciso all’Infernetto: arrestato il conducente, che è risultato essere positivo al test della droga.

Un ragazzo che viveva all’Infernetto, nel X Municipio di Roma, Mattia Roperto, 14 anni, è morto investito da un’auto. Una tragedia che ha sconvolto la comunità dove il ragazzino viveva. A stroncare la giovane vita, l’investimento da parte di un ragazzo di appena 22 anni. Questi, secondo quanto risulta, è stato trovato positivo al test della droga. Per tale ragione, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. La grave tragedia si è consumata ieri sera in via Francesco Cilea, a pochi metri dalla scuola Mozart.

La tragica scomparsa di Mattia Roperto

Mattia Roperto era uscito con alcuni amici del quartiere, anche per festeggiare la fine dell’anno scolastico ed è stato il primo ad attraversare la strada, quando è stato travolto da una Peugeout 108 con al volante un ragazzo. Secondo la ricostruzione degli agenti del Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, il ragazzo investito si trovava sulle strisce pedonali. Successivamente, è stato trascinato sull’asfalto per una trentina di metri e sull’asfalto non sembrano esserci segni di frenata.

Scene strazianti subito dopo l’incidente, con amici e altri giovani del quartiere scesi in strada. Sul posto anche i genitori, corsi in strada appena sentito l’impatto. La madre è disperata: “L’ho baciato prima che me lo portassero via”, le sue parole. Mattia Roperto è morto sul colpo e nulla hanno potuto fare i soccorritori. Invece, il conducente dell’auto che lo ha investito è stato portato all’ospedale Grassi e sottoposto ai test di alcol e droga. Il ragazzo è stato trovato positivo all’esame tossicologico ed è scattato l’arresto.

