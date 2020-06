Sgarbi show senza mascherina: “Speranza? Dice solo b***e” – VIDEO

Alla Camera, lo show del deputato Vittorio Sgarbi senza mascherina, il suo attacco al governo e al ministro della Salute: “Speranza? Dice solo b***e”.

Si è presentato in Aula abbassandosi la mascherina il deputato Vittorio Sgarbi, eletto in Forza Italia e ora al Gruppo Misto. Quindi ha evidenziato: “Allarmismo grottesco, di cui la politica è ostaggio. Mi fa male e non la porto. Ho una malattia per cui non la posso indossare. Chiami il medico”. Dopo il suo attacco, la seduta è stata sospesa per qualche minuto, ma l’esponente dell’opposizione è tornato alla carica dopo l’informativa del ministro Roberto Speranza. Durissimo l’attacco al responsabile del dicastero della Salute: “Lei sarà bravo, gentile e delicato ma dice solo balle”.

Lo show di Sgarbi alla Camera senza mascherine

Un attacco senza alcuno sconto e con tanti argomenti affrontati: “Più di cinque in un museo non possono entrare perché lo dice il comitato tecnico scientifico. Quelli dicono di essere consulenti e voi avete preso alla lettera senza valutazione politica le loro indicazioni. Questo è un tradimento dei cittadini e della verità”. Sgarbi aggiunge: “Quando lei parla dell’indice Rt dice che è sotto la soglia. Certo che lo è, dal 15 marzo. Quindi perché qui adesso continuiamo, lo ripeto per la ventesima volta, a indossare le mascherine?”.

Quindi evidenzia quella che a suo avviso è “un’altra bugia” ovvero che “la curva del contagio si sia piegata grazie alle vostre misure. No, si è piegata da sola, matematicamente un virus dopo 100 giorni muore”. Per questo, “occorrerà una commissione parlamentare che veda finalmente i vostri errori, le scelte sbagliate contro i cittadini”. Infine l’argomento mascherine: “La pantomima di queste mascherine qui, è una finzione, è un’ipocrisia. La mascherina non serve ad altro che per contrarre il virus se indossandola troppo finisci per bere la tua stessa malattia. Ma non capisco a cosa serva quando già il 4 aprile 2020 il capo della protezione civile ha dichiarato che lui non indossava più la mascherina ma si limitava a rispettare le distanze. E invece, sono state dette solo balle da tre mesi a questa parte”. Oggi Sgarbi è tornato ad attaccare il governo: “Finirete nel nulla dal quale venite”.