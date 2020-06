Star della NBA, il racconto choc: “Abusato da bambino”

Il racconto choc di Lonnie Walker, star della NBA che milita nei San Antonio Spurs, che ha spiegato il taglio di capelli: “Fui abusato da bambino”.

Lonnie Walker, star della NBA che milita nei San Antonio Spurs, si era fatto crescere i capelli dalla quinta elementare fino a quando non li ha tagliati di recente. Ma quel taglio di capelli arriva insieme con una storia triste e scioccante. Il giocatore di basket ha infatti raccontato con un post su Instagram la vera ragione per cui si era fatto crescere i capelli. Quindi ha rivelato di essere stato abusato sessualmente quando era giovane. Il tutto sarebbe avvenuto quando si trovava con la sua famiglia.

La drammatica confessione di Lonnie Walker

“Sono stato molestato sessualmente, violentato, maltrattato, mi sono persino abituato perché a quell’età non sai cosa sia”, ha scritto Walker. Ha detto che grazie a quei capelli lunghi sarebbe riuscito a trovare nel corso degli anni fiducia in se stesso. Una vicenda quella raccontata dal giocatore di basket che fa molto riflettere. Walker ha continuato, dicendo che non è stato al suo meglio ultimamente e recentemente ha iniziato a “guardarmi veramente allo specchio. Per farla breve, ho trovato la pace e la felicità interiore attraverso questo viaggio, Dio volendo”.

Ha anche spiegato di aver perdonato tutti, anche chi non lo merita e gli ha fatto del male: “Il tempo non aspetta nessuno, quindi perché dovrei perdere tempo?”. Walker ha detto che perdere i capelli era più di un semplice taglio di capelli, definendo i suoi capelli una maschera per nascondere le insicurezze. Quindi ha concluso: “La vita sarà sempre dura. Devi giocare con le carte con cui hai a che fare e provare a fare una mano vincente. E se perdi. Non è mai una sconfitta. È una lezione”.

