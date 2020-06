Azzano Mella, incidente: morto un giovane di 26 anni

Morto un giovane di 26 anni in un incidente frontale tra un’auto e un camion avvenuto all’alba di oggi ad Azzano Mella, provincia di Brescia.

Dramma all’alba in provincia di Brescia: un tragico incidente è avvenuto quando erano passate da poco le sei del mattino ad Azzano Mella. Un’auto si è schiantata frontalmente con un camion. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 26 anni, deceduto nello schianto. Si è rivelato inutile l’intervento dei soccorsi: stando a quando si apprende, infatti, il giovane è morto sul colpo. Lo hanno trovato i soccorritori tra le lamiere accartocciate della vettura. Sul luogo del drammatico incidente, sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Incidente ad Azzano Mella: chi è la vittima e la dinamica dello schianto

Lo schianto sarebbe avvenuto all’altezza di una curva sulla SP9: il giovane era alla guida della sua Ford Fiesta, che per cause ancora da accertare ha invaso l’altra corsia. Inevitabile l’impatto col mezzo pesante. Alla guida del camion c’era un uomo di 56 anni che è uscito illeso dal sinistro. Tra le possibili cause dello schianto, avvenuto tra la rotatoria di Capriano del Colle e quella di Pontegatello, ci potrebbero essere una distrazione fatale o un colpo di sonno. La vittima dello schianto era residente a Torbole Casaglia, il camionista originario di Verolanuova.

L’uomo – stando a quanto si apprende – avrebbe provato fino all’ultimo istante a evitare l’impatto. La corsa della Ford Fiesta è finita contro il guardrail, dove l’auto si è accartocciata. Sconcertante lo scenario che i soccorritori si sono ritrovati davanti. Dai primi rilievi della Polizia Stradale di Iseo, sembra che lo schianto sia avvenuto in maniera frontale. A causa poi della violenza dell’urto, l’auto guidata dal 26enne è finita contro il guardrail, terminando la sua carambola infernale. Proseguono i rilievi per comprendere la dinamica dell’accaduto.

