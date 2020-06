Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto Estrazioni 18 giugno

SuperEnalotto, Lotto, 10 e Lotto, Simbolotto: le estrazioni di oggi giovedì 18 giugno 2020 in diretta sul nostro sito dopo le 20.

Secondo appuntamento di questa settimana con l’estrazione delle principali lotterie con un Jackpot del SuperEnalotto che diventa sempre più ricco e che vale ben 51,9 milioni di euro. Appena 2 i 5 realizzati martedì 16, che vincono quasi 80mila euro a testa: sono stati realizzati a Salerno e a Granarolo provincia di Bologna. Il 10 e Lotto premia la Sicilia, nello specifico Cerda, in provincia di Palermo, e Taormina, in provincia di Messina, con 2 vincite da 100mila euro. Oltre 50mila euro vinti al Lotto tradizionale a Magenta, provincia di Milano. Pronti per vedere i 20 numeri del 10 e Lotto, il numero Oro e il Doppio Oro e i 5 simboli di Simbolotto. Scopriremo anche ovviamente i sei numeri vincenti del SuperEnalotto con Jolly e SuperStar.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 18 giugno 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 4 6 15 35 67 73

Numero Jolly 36

SuperStar 35

Estrazioni del Lotto di oggi 18 giugno 2020 ore 20:00

BARI 33 9 46 78 65

CAGLIARI 37 90 11 58 16

FIRENZE 77 49 86 19 73

GENOVA 29 83 53 45 35

MILANO 19 15 82 41 88

NAPOLI 62 65 60 8 66

PALERMO 48 7 74 32 27

ROMA 44 27 52 31 13

TORINO 69 37 60 15 81

VENEZIA 45 23 90 80 41

NAZIONALE 5 30 61 78 55

10 e Lotto: estrazione serale 18 giugno 2020

7 9 15 19 23

27 29 33 37 44

45 46 48 49 62

65 69 77 83 90

Numero Oro 33

Doppio Oro 33 9

I 5 simboli di Simbolotto 18 giugno 2020

Ruota di Napoli

44-PRIGIONE

21-LUPO

12-SOLDATO

10-FAGIOLI