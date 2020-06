Max Tuerk: morto a 26 anni il giocatore di football americano

Morto a 26 anni il giocatore di football americano, Max Tuerk, ex guardia offensiva della USC: cordoglio per il suo prematuro decesso.

L’ex guardia offensiva della USC Max Tuerk è morto all’età di 26 anni. L’account Twitter della USC ha annunciato la morte di Tuerk domenica, anche se al momento la causa della morte non è stata resa pubblica. Tuerk ha giocato con i Trojan dal 2012 al 2015 ottenendo anche dei buoni risultati. Nella sua carriera decorata, Tuerk è stato in una selezione All-American Freshman nel 2012 e una selezione All-Pac-12 First Team nel 2014. Durante i suoi quattro anni a Los Angeles, è stato allenato da Lane Kiffin, Ed Orgeron, Steve Sarkisian e l’attuale allenatore Clay Helton.

Cordoglio per la morte di Max Tuerk

Non è chiaro perché abbia deciso poi di lasciare il mondo del football americano. Decine sono in queste ore i messaggi di cordoglio per il giovane ex campione di football americano, scomparso prematuramente. Scrive l’ex compagno di squadra Clay Helton: “Persona incredibile, compagno di squadra ai Trojan. I nostri pensieri e preghiere vanno alla sua famiglia”. Proprio la squadra dei Trojan ha postato sui social un ricordo appassionato del giocatore scomparso.

“Un grande avversario”, lo ha definito l’allenatore John Baxter. Quindi ha proseguito nel suo ricordo: “Una perdita incredibile e il nostro sostegno va a Greg e Val (i suoi genitori), sapranno che saremo lì per sostenerli. Come genitore non riesco a immaginare il dolore. Siamo così dispiaciuti”. Dopo la sua carriera in USC, che includeva 38 partite, è stato selezionato dai San Diego Chargers nel Draft NFL 2016. Militò senza grande fortuna in quella squadra.

