1727Wrldstar Fratellì, chi è: vero nome, Instagram, curiosità

Chi è 1727Wrldstar, diventato virale per il suo “Ho preso il muro, fratellì”, bravata che gli è costata cara: vero nome, Instagram, curiosità.

Diventare virali per una bravata, che peraltro poteva mettere la repentaglio la vita propria e quella altrui: questo è il caso di 1727Wrldstar, meglio conosciuto come Fratellì. Qualche settimana fa, questo ragazzo romano l’ha combinata grossa e a distanza di qualche giorno ha ricevuto una notifica da parte dell’Ufficio Patenti della Prefettura di Roma. Quello che è accaduto è noto: il giovane ha realizzato un video in cui guidava alla velocità di 110 km/h mantenendo la terza marcia, poi faceva un’inversione a U per evitare un semaforo rosso. A quel punto, la macchina prende il muro e lui esclama “Ho preso il muro, fratellì”.

Curiosità su 1727Wrldstar, chi è il fenomeno virale

Il tutto avviene in pieno centro urbano a Roma e per questo la Prefettura chiede la revisione e quindi il ritiro della patente di guida. Ma chi è questo personaggio? Qual è il suo vero nome e cosa fa nella vita? Partiamo dal nome di battesimo: lui si chiama Algero Corretini ed è nato il 27 dicembre 1996. Completamente tatuato, ha qualcosa come quasi 200mila follower su Instagram. Tra i suoi interessi, scrive sui social, ci sono “intrattenimento, cultura, musica, dirette, tatuaggi, cucina e tanto altro…”. Ha anche un profilo su Spotify, sul cui canale è possibile ascoltare i brani che ha inciso.

Infine il giovane, padre italiano e madre moldava, ha un ‘passato’ da trapper: si faceva chiamare Esak, ha iniziato nel 2012 a incidere i primi pezzi e ha avuto anche la possibilità di diventare famoso. Qualche anno fa, infatti, ha incontrato sulla sua strada Sick Luke, produttore della Dark Polo Gang. Con lui 1727Wrldstar ha avuto un duro scontro per un presunto debito non evaso e successivamente il giovane ha avuto da ridire anche con Junior Cally, del quale ne ha rivelato l’identità quando questa era ancora top secret. Dopo l’incidente e il ritiro della patente, il personaggio divenuto virale ha lanciato su Instagram una raccolta fondi: “Una piccola donazione per sostenere colui che ci sta tenendo compagnia in questi giorni”, scrive parlando di sé stesso.