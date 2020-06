Attilio Pierini, veterano del basket, morto in un incidente sulla A24

Tremendo schianto, un morto e una donna ferita: la vittima è Attilio Pierini, veterano del basket, il cestista morto in un incidente sulla A24.

Una grave tragedia ha colpito il mondo del basket: è deceduto in un gravissimo incidente stradale Attilio Pierini, che tra un mese avrebbe compiuto 39 anni. Forse un sorpasso azzardato o una distrazione rivelatasi fatale all’origine della tragedia che ha sconvolto ancora una volta il mondo dello sport. L’uomo era in compagnia della moglie Francesca sull’autostrada A24 direzione Roma. Poco prima del traforo del Gran Sasso, la carreggiata era a due sensi di marcia per via di alcuni lavori.

La grave tragedia in cui è morto Attilio Pierini

Per ragioni in corso di accertamento, Attilio Pierini, al volante della sua Audi Q5, si sarebbe spostato sull’altra corsia, proprio mentre sopraggiungeva un camion Volvo. L’impatto è stato così tremendo e inevitabile. Gravi anche le condizioni della moglie Francesca, cosciente all’arrivo dei soccorsi, ma poi vittima dei traumi riportati, oltre che dello choc. Sul posto, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco da Teramo, che hanno dovuto faticare non poco per poter estrarre le due persone dall’abitacolo. Soccorsa e portata in eliambulanza all’ospedale di Teramo la moglie di Attilio Pierini, mentre per il veterano del basket marchigiano non c’è stato nulla da fare.

Nello scontro, è morto anche il cagnolin della coppia che viaggiava con loro. Sul luogo del drammatico impatto, la Polstrada, che è intervenuta per i rilievi di rito. A causa del grave incidente, sono stati inevitabili i disagi per la circolazione. Da poco, il cestista era stato confermato con la Virtus Rossella di Civitanova, squadra nella quale milita da molti anni, dopo la sua lunghissima carriera con le maglie di Recanati, tra la serie B e la serie A. Sgomento a Porto Recanati, città di origine del giocatore di basket, dove la notizia della sua morte si è diffusa velocemente.

