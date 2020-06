Incidente frontale auto-camion: donna morta a Catania

Donna morta a Catania in seguito a un terribile incidente mortale lungo il viale Mario Rapisardi, frontale tra un’auto e un camion.

Dramma a Catania, dove in mattinata si è consumato un terribile incidente mortale lungo il viale Mario Rapisardi. In uno schianto tra un camion e un’automobile è deceduta una donna, che ha perso la vita sul colpo. Gravemente ferito nel terribile schianto il marito della vittima. Meno gravi risultano invece le lesioni del camionista coinvolto nell’incidente di questa mattina.

Morta a Catania una donna in un incidente frontale

La polizia municipale intervenuta sul posto sta verificando l’esatta dinamica dell’incidente, mentre sul luogo dello schianto sono giunti anche i Vigili del fuoco. Questi hanno dovuto mettersi all’opera per estrarre dalle lamiere contorte dell’auto le due persone rimaste incastrate. Per una di loro, una donna della quale ancora non sono note le generalità, non c’era più nulla da fare.

Sul luogo della tragedia è stato richiesto l’intervento anche di due ambulanze. Le forze di polizia municipale sono al lavoro per chiarire quanto accaduto questa mattina. Su viale Mario Rapisardi, luogo del terribile schianto di questa mattina, il traffico è rimasto a lungo in tilt, per consentire di prestare i soccorsi alle persone coinvolte nello schianto e successivamente di liberare la strada dai mezzi coinvolti.

