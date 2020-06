Sandra Milo, chi è la figlia Debora Ergas: la collaborazione con la madre

Debora Ergas, chi è la figlia primogenita di Sandra Milo: la collaborazione con la madre a La vita in diretta, curiosità sugli altri figli dell’attrice.

Giornalista televisiva molto nota e affermata, Debora Ergas è figlia dell’attrice Sandra Milo e del produttore cinematografico di origine greca Moris Ergas, scomparso nel 2005. Il rapporto con la madre è solido e in più di un’occasione la donna è intervenuta rispetto alle vicende che hanno riguardato l’attrice. Infatti, anche di recente, ha sempre appoggiato le sue scelte, dalla battaglia al fianco di Partite Iva e lavoratori del mondo dello spettacolo alla decisione di iscriversi a Instagram a 87 anni.

Curiosità su Debora Ergas e gli altri figli di Sandra Milo

A partire da giugno 2020 per loro inizia un’avventura nuova, come inviate della trasmissione La vita in diretta Estate su Raiuno. Ha spiegato la figlia di Sandra Milo: “Ho una mamma impegnativa e per lei ho dovuto rinnovare il mio guardaroba perché io da inviata di cronaca nera ho un abbigliamento come il nero e il blu e per farla contenta ho dovuto comprare una giacca chiara. Da grande artista umile qual è, mia madre torna sulla strada con me che guiderò un furgoncino con la scritta Rai”.

Per la figlia di Sandra Milo anche un’apparizione sul grande schermo in passato: ha recitato nella pellicola In punta di piedi – Street Dance, film del 1984 con la regia di Giampiero Mele. La pellicola, che riprende un filone di musical romantici in voga in quegli anni, è interpretata da un altro figlio d’arte, Marcello Modugno, figlio del grande Domenico. Debora Ergas è la figlia primogenita della nota attrice, che ha successivamente messo al mondo altri due figli, nati dal rapporto con Ottavio De Lollis. Si tratta di Ciro e Azzurra De Lollis: il primo è noto soprattutto per uno spiacevole episodio del quale Sandra Milo è stata vittima una trentina di anni fa. La conduttrice televisiva subì un terribile scherzo telefonico in diretta: una voce anonima di donna gli annunciava che il figlio Ciro era stato finito vittima di un incidente stradale e che era in gravissime condizioni.