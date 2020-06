Vittoria De Paoli, morta giovane attrice: la fiction con Cristiana Capotondi

Morta la giovane attrice Vittoria De Paoli: aveva partecipato ad una fiction Rai “Di padre in figlia” e recitato al fianco di Cristiana Capotondi e di Alessio Boni.

Il mondo della fiction in lutto per la morte di Vittoria De Paoli, una giovanissima ragazza di Maser, in provincia di Treviso. In molti la ricorderanno perché nel 2016 aveva partecipato ad una fiction Rai “Di padre in figlia”. In quell’occasione, la ragazza aveva recitato al fianco di Cristiana Capotondi e di Alessio Boni. La vita e le passioni dell’adolescente sono state spazzate via in maniera tragica l’altra notte. Infatti è stata vittima di un incidente in Vespa a Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Si trovava in sella con un amico di qualche anno più grande, ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale Cà Foncello di Treviso.

Le passioni di Vittoria De Paoli, morta in un incidente stradale

Invece, per Vittoria De Paoli non c’è stato nulla da fare: è deceduta subito dopo l’arrivo all’ospedale di Conegliano con un ambulanza del Suem 118. Ancora da chiarire la dinamica del tragico incidente: dalle prime informazioni, questo sarebbe avvenuto non distante dal luogo dove i due ragazzi stavano partecipando a una festa. Si presume che si fossero appena allontanati quando è avvenuto il gravissimo incidente che li ha coinvolti e non ha lasciato scampo alla più giovane. A scoprire cosa fosse successo, proprio gli amici dei due adolescenti, poco dopo lo schianto.

La ragazza era studentessa al liceo classico ‘Levi’ di Montebelluna, dove era segnalata come un modello, e oltre alla passione per il cinema e la fiction, ne aveva molte altre. Partecipava in particolare a corsi di canto, recitazione, danza hip hop. Da qualche tempo, aveva anche iniziato a studiare la batteria. Immediato il cordoglio del sindaco Claudio Benedos, mentre Moreno, il padre della ragazza, non riesce a farsi una ragione. L’uomo profondamente addolorato ha commentato: “Ora non ha alcun senso vivere, voglio morire”. La ragazza lascia nello sconforto i genitori, un bancario e una parrucchiera, e quanti le volevano bene. Sull’accaduto indagano i militari dell’Arma dei Carabinieri di Vittorio Veneto.

