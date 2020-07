Zoe morta a 4 anni: ha perso la battaglia contro il tumore

La tragica vicenda della piccola Zoe O’Mahoney, morta a 4 anni: ha perso la battaglia contro il tumore, lo straziante messaggio dei genitori.

Una bambina che ha coraggiosamente combattuto un tumore al cervello raro e aggressivo è purtroppo deceduta. La piccola Zoe O’Mahoney, 4 anni, è morta tra le braccia dei suoi genitori nelle prime ore di mercoledì mattina. In un post straziante sulla pagina Zoe’s Magic Wand, i genitori e la sorella Holly ne hanno annunciato il tragico decesso. “Ha sviluppato un’infezione al petto che né lei né gli antibiotici possono combattere. La sua morte è stata pacifica e dignitosa e non ha sofferto”, hanno spiegato nel post i genitori della bambina. La notizia è riportata da The Irish Sun.

La morte di Zoe, sconfitta da un raro tumore al cervello

I genitori ringraziano il personale ospedaliero e ricordano la sofferenza della figlia: “Abbiamo il cuore spezzato oltre le parole ma sappiamo che ne ha avuto abbastanza”. A Zoe è stato diagnosticato un tumore al cervello a luglio dello scorso anno e subito è stata sottoposta a un intervento chirurgico di emergenza per far defluire il liquido intorno al cervello. Nel giro di poche settimane Zoe ha subito diversi interventi chirurgici all’ospedale pediatrico di Temple Street. Su GoFundMe è partita anche una raccolta fondi per poter curare la piccola in Germania e sono stati raccolti quasi 150mila euro.

Sfortunatamente, lo scorso marzo il tumore di Zoe è ritornato e la bimba – ricordano i suoi genitori – ha “affrontato una sfida insormontabile”. Numerosi omaggi e messaggi di cordoglio sono arrivati alla piccola Zoe e ai suoi familiari dall’annuncio della sua triste morte. Una persona ha detto: “Il mio cuore è veramente spezzato per tutti voi. Accenderò una candela per tutti voi e pregherò affinché venga trovata una cura per queste malattie”. In molti si dicono commossi per i genitori della bambina e il loro messaggio di dolore.

