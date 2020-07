Chico Forti news: parenti e amici lo vogliono libero

Il caso Chico Forti, condannato all’ergastolo negli Usa, nuove iniziative in tutta Italia: presente lo zio Gianni per chiedere verità e giustizia.

Non si ferma ‘l’onda di Chico’, ovvero la serie di iniziative che vanno avanti in tutta Italia per chiedere verità e giustizia per Chico Forti. Nel 2000, il velista italiano di fama, avendo partecipato a Mondiali ed Europei, venne condannato all’ergastolo negli Usa per la morte di Dale Pike. L’uomo si è sempre detto innocente e negli anni in più occasioni tanti si sono mossi al suo fianco. Anche la trasmissione ‘Le Iene’ ha realizzato uno speciale, che tornerà in onda questa sera, 6 luglio 2020.

Il caso Chico Forti: news e iniziative, libertà per il velista italiano

Intanto, diverse città italiane si sono mosse anche in questi giorni con una serie di iniziative: a Treviso, ad esempio, lo zio dell’ex velista, Gianni, ha ricostruito quanto accaduto il nipote in questi anni. Lo ha fatto nel corso di un incontro del Movimento “L’Onda di Chico”. La referente di Trento, Paola Sartori, ha fatto il punto della situazione, che a distanza di vent’anni non è per nulla semplice. Tra i presenti, c’erano diversi consiglieri comunali, che hanno chiesto che venga esposto uno striscione fuori dal municipio di Trento per chiedere appunto verità e giustizia.

Iniziative del genere si moltiplicano da Nord a Sud: da Trento si passa a Bisceglie, dove è Laura Lanza la referente locale di questo movimento di opinione. Anche qui la richiesta che arriva al consiglio comunale, attraverso una mozione, è quella di non lasciare solo Chico Forti e di aderire a un’iniziativa che appunto reclami la libertà dell’uomo, che sarebbe – stando ai suoi difensori – detenuto ingiustamente per un omicidio che non avrebbe commesso. Nei giorni scorsi, con una lettera pubblica indirizzata all’ex velista, è intervenuto anche Enrico Montesano. “Volevo dire cose non sciocche ad un uomo che ha vissuto e vive una prova importante dura, impegnativa, un uomo al quale qualsiasi cosa si possa dire è poco o nulla rispetto alla prova che vive che ha vissuto e sta affrontando”, ha scritto il noto attore.