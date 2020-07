Mariasole Bianco: chi è la biologa marina, carriera e curiosità

Chi è Mariasole Bianco, carriera e curiosità sulla biologa marina, cosa sapere: l’impegno per l’ambiente, i premi ricevuti, le trasmissioni tv.

Nata a Milano, laureata in Biologia Marina a Genova e con un master in Gestione delle Aree protette nella città Australiana di Cairns, Mariasole Bianco ha una grande passione per il mare. Una passione, riferisce in un’intervista a ‘Io Donna’, “trasmessa da mio padre, amante del mare, e da mia madre, insegnante, durante le lunghe vacanze estive che trascorrevamo in Sardegna quand’ero piccola”. Biologa marina, co-fondatrice e presidente di Worldrise Onlus, nel 2019 è stata eletta Donna Ambiente.

Cosa sapere sulla biologa marina Mariasole Bianco

Un riconoscimento ad anni e anni di sforzi per la tutela del mare. “Il mare è la mia passione e la sua salvaguardia il mio lavoro”, scrive la biologa sul suo profilo Instagram, dove è molto seguita. Sempre su Instagram, in un lungo intervento a fine giugno, parla di “una carriera dedicata alla tutela del mare, a raccontarne meraviglie, problematiche e soluzioni a disposizione per cambiare rotta”. Relatrice e organizzatrice di tantissime conferenze in giro per il mondo, proprio su questi temi, ha ottenuto nella sua vita decine di riconoscimenti per questo suo impegno.

Nel 2019 ha partecipato come speaker e moderatrice a un evento organizzato dalle Nazioni Unite a New York in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Autrice del libro ‘Pianeta Oceano’, edito da Rizzoli, in questi anni l’abbiamo vista spesso in televisione. Mariasole Bianco è stata infatti ospite in molte trasmissioni di divulgazione scientifica. Tra queste, ad esempio, c’è ‘Alle falde del Kilimangiaro’ su Raitre.