Incidente A14, camion si ribalta a Civitanova: traffico in tilt e code

Nuovo grave incidente stradale, stavolta sull’Autostrada A14, un camion si ribalta a Civitanova: traffico in tilt e code, soccorritori sul posto.

Una coda di 2 km tra Loreto e Civitanova Marche sull’autostrada A14, si è sviluppata in questi minuti per un grave incidente, che ha causato non pochi disagi al traffico. La segnalazione di Società Autostrade per l’Italia evidenzia che il sinistro sarebbe avvenuto al km 255,4 in direzione Taranto. Dunque, ai disagi già presenti quotidianamente per la riduzione della carreggiata tra Marche e Abruzzo, in entrambe le direzioni, si aggiunge anche questo incidente stradale.

Camion si ribalta sull’A14 a Civitanova: la situazione aggiornata

L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle ore 9 del mattino e ha provocato un ulteriore restringimento della carreggiata. Stando alle informazioni e alle prime immagini che arrivano dal posto, l’autoarticolato si sarebbe ribaltato sulla propria corsia di marcia. Non si conoscono le condizioni fisiche del conducente del mezzo pesante. Sul posto sono giunti Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e soprattutto mezzi e uomini del Suem 118, che stanno soccorrendo il camionista.

I soccorritori stanno anche mettendo in condizioni di sicurezza l’autostrada, in modo che il traffico veicolare possa riprendere regolarmente. Non è chiaro quanto durerà la situazione di emergenza, intanto il lungo serpentone di mezzo si sta snodando in questi minuti sul tratto autostradale, molto lentamente. Nella stessa zona, infine, si segnalano disagi legati al vento forte.

