SuperEnalotto, 6 a Sassari: chi è e quanto ha vinto il fortunato vincitore

Chi è e quanto ha vinto il fortunato vincitore del 6 al SuperEnalotto realizzato nell’estrazione di ieri 7 luglio 2020 a Sassari.

Ieri sera, un fortunato giocatore – con una schedina da soli 3 euro – ha sbancato il SuperEnalotto. Realizzato infatti il fatidico 6 da 59,5 milioni di euro a Sassari. La schedina è stata giocata nella ricevitoria di Via Luna e Sole 11, la cui titolare è Piera Fara. Questa la combinazione vincente che vale quasi 60 milioni di euro: 16, 24, 29, 53, 73, 88 Jolly 62, Superstar 50.

Sassari, realizzato il 6 al SuperEnalotto: cosa sapere sulla clamorosa vincita

La schedina è stata giocata in modalità Quick Pick: in sostanza è il terminale che decide per il giocare, estraendo casualmente i numeri della combinazione, che stavolta è risultata vincente. Con 3 euro, col sistema Quick Pick, si possono ottenere tre combinazioni al SuperEnalotto oppure due combinazioni al SuperEnalotto e altrettante al SuperStar. In sostanza, si tratta di una puntata davvero minima, ma che ha dato una grandissima soddisfazione. Peraltro, il 6 mancava dal 28 gennaio, quando era stato realizzato ad Arcola, provincia di La Spezia. In quel caso erano stati vinti 67,2 milioni di euro.

Molto difficile, come sempre, sarà scoprire chi sia il fortunato vincitore e con questo tipo di modalità casuale lo diventa ancora di più. Nessuna combinazione giocata in maniera assidua, ma soprattutto la signora Piera Fara, che gestisce la ricevitoria, lascia intendere che di non conoscere l’identità del neo milionario. “Una persona del luogo o un turista, questo è un punto di passaggio e molto frequentato”, spiega ad Agipronews. Si tratta inoltre, scorrendo gli annali del SuperEnalotto, della vincita più alta mai realizzata sull’isola. Insomma, in Sardegna oggi hanno davvero molte ragioni per brindare.