Ana Mena, chi è la cantante che duetta con Rocco Hunt – VIDEO

Cosa sapere sulla spagnola Ana Mena: chi è la cantante che duetta con Rocco Hunt, esordi, successo e rapporto con l’Italia.

Spagnola classe 1997, Ana Mena è stata una bambina prodigio che a 9 anni ha vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards. La sua popolarità comunque è cresciuta in anni più recenti ed è uscita anche fuori dai confini spagnoli. Protagonista della serie Marisol, la película, entra poi a far parte di My Camp Rock 2 e recita in 5 episodi di Supercharly. Nel 2010 viene scelta dal regista Pedro Almodovar per il suo film La pelle che abito, nel quale interpreta una piccola parte.

Leggi anche –> Roxana Zamfir, sexy fotogallery della giovane modella romena

Chi è Ana Mena: gli esordi, il successo, il rapporto con l’Italia

Dopo aver preso parte alla serie tv Vive cantando e a diversi altri programmi musicali, il suo vero e proprio esordio nel mondo della musica arriva nel 2016 col singolo No Soy Como Tú Crees. Il suo album d’esordio, uscito nel 2018, è Index, che contiene anche diverse collaborazioni con artisti della scena reggaeton di fama internazionale. Tra gli artisti con cui ha collaborato c’è anche il cantante reggae Sean Kingston, noto al pubblico italiano per il brano Amore e Capoeira, cantato insieme a Giusy Ferreri e prodotto da Takagi e Ketra.

Ana Mena è molto legata all’Italia, dove si è fatta conoscere nel 2018 con D’estate non vale, brano in cui duetta con Fred De Palma. Lo stesso rapper l’ha coinvolta nell’estate del 2019 in Una volta ancora. Sempre in Italia, ha partecipato nel 2020 come ospite al Festival di Sanremo, duettando con il cantante Riki nella serata dei duetti in cui hanno cantato insieme un vecchio brano di Nilla Pizzi del 1958, L’Edera. Nell’estate del 2020, arriva un nuovo duetto, con il rapper campano Rocco Hunt, dal titolo A un passo dalla Luna, che in pochi giorni diventa un tormentone.

Leggi anche –> Rocco Hunt, chi è: carriera e successi del giovane rapper campano