Rebecca Emilie Sattrup: curiosità su Dina, la ‘figlia della sciamana’

Curiosità su Rebecca Emilie Sattrup, la giovane attrice che interpreta Dina, la ‘figlia della sciamana’ nei film tratti dai romanzi di Lene Kaaberbol.

Nata il 29 novembre 2001 a Copenaghen, la giovane attrice Rebecca Emilie Sattrup è nota per aver interpretato il ruolo di Dina nei due film della saga sulla ‘figlia della sciamana’. Infatti, è lei la protagonista di La figlia della sciamana, film tratto dai romanzi di Lene Kaaberbøl. La pellicola è uscita nel 2015, mentre qualche anno dopo è uscito La figlia della sciamana II – Il dono del serpente.

Cosa sapere su Rebecca Emilie Sattrup, la protagonista di La figlia della sciamana

La prima pellicola venne diretta da Kenneth Kainz, la seconda – uscita nel 2019 – da Ask Hasselbalch. Figlia della coppia di architetti Naomi e Peter Andreas Sattrup, la giovane attrice al momento del casting per la prima parte della saga di film, aveva solo 12 anni. In quell’occasione, è stata in grado di prevalere contro 5000 concorrenti. Attualmente frequenta il liceo Aurehøj, dove vorrebbe diplomarsi.

Dopo essere stata scelta nel cast della saga come protagonista principale, la giovane attrice ha dovuto sottoporsi a un test speciale per vedere se fosse in grado di gestire delle riprese faticose, come quelle di un fantasy. Attiva su Instagram, come molti suoi coetanei ama viaggiare. Tra gli ultimi viaggi intrapresi, è stata in Croazia e prima ancora a Londra.

