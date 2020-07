Jayde Nicole: chi è Jennifer del film Un’estate ai Caraibi – FOTO

La modella canadese Jayde Nicole, chi è l’attrice che interpreta Jennifer del film Un’estate ai Caraibi: carriera e curiosità, battaglie e Instagram.

Classe 1986, canadese, Playmate Of The Months (gennaio 2007) e Playmate Of The Year (giugno 2008) nella rivista Playboy, Jayde Nicole è stata la prima canadese ad essere eletta playmate dell’anno dopo un quarto di secolo. Il pubblico italiano la conosce soprattutto per essere apparsa nel ruolo di Jennifer nel cinecocomero Un’estate ai Caraibi, dei fratelli Vanzina, uscito nel 2009.

Leggi anche –> Daydreamer, ascolti e successo: quanto dura la serie di Canale 5

Chi è la modella canadese Jayde Nicole

La carriera della modella parte da molto lontano: a soli sei anni appare già sulle prime copertine. A undici anni, decise di essere troppo grande per posare su copertine per bambini e a 15 riprende la sua attività, ma in show di moda e su diverse riviste. A notarla, è un agente che la vede all’uscita di un concerto. In quel momento, frequentava il George Brown College di Toronto. Decise di lasciare tutto per inseguire il suo sogno di diventare modella.

Grande successo le arriva dalle copertine di Playboy e proprio nel 2008 insieme alle altre playmates Jo Garcia, Grace Kim e Christine Smith realizza un video divertente in concomitanza con le elezioni presidenziali Usa. Sostenitrice del veganismo, in seguito a una relazione finita male, si fa tatuare sul basso addome la scritta ‘Respect’. Oggi influencer di successo, ha oltre 2 milioni di follower su Instagram. Dal femminismo ai diritti degli animali, ha condotto diverse battaglie: la più recente contro l’uso di fuochi d’artificio.

Leggi anche –> Daydreamer, chi è l’attrice Demet Özdemir: carriera e curiosità