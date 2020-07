Dramma in Arkansas, dove una bimba di 3 anni muore nell’auto rovente, gravissima la sorellina: ipotesi di un gioco finito male.

Una bambina di 1 anno è in condizioni critiche e sua sorella di 3 anni è tragicamente morta in un’auto rovente. La polizia di stato dell’Arkansas ha ricevuto una telefonata dalla madre 21enne Kaylee Petchenik che ha detto che si è svegliata da un pisolino e che le sue figlie erano scomparse. Entrambe sono state ritrovate prive di sensi nell’auto parcheggiata. Si trovavano sotto ai sedili posteriori. L’ipotesi è quella di un gioco finito male.

Leggi anche –> Bambino morto in Virginia dopo essere stato dimenticato in auto

Il dramma della bimba di 3 anni morta in un auto rovente in Arkansas

L’ASP Criminal Investigation Division ha avviato un’indagine e presenterà un fascicolo al procuratore della contea di Logan per esame, ha affermato l’ASP. Andrà chiarito se c’è stata negligenza da parte della madre e come le piccole abbiano raggiunto il mezzo. Si tratta dell’undicesimo bambino morto in un autoveicolo rovente finora nel 2020, secondo i dati registrati da KidsAndCars.org. Gli ultimi due anni hanno avuto il maggior numero di piccoli morti in autoveicoli nella storia con un totale di almeno 107 bambini morti a livello nazionale.

Secondo i dati forniti da Kids and Cars, le morti di bambini in auto a caldo variano in base alle circostanze con il 56% dei bambini lasciati inconsapevolmente all’interno di un veicolo per morire. Una parte minoritaria, il 26% è entrato da solo e sono rimasti bloccati all’interno, il 14% è consapevolmente lasciato e il 3% le circostanze non sono chiare. Piccole accortezze basterebbero a evitare queste tragedie. Ad esempio, chiudere a chiave sempre la macchina. Non lasciare mai le chiavi della macchina alla portata dei bambini. Insegnare ai bambini a suonare il clacson se rimangono bloccati all’interno di un’auto.

Leggi anche –> Morta Maria Teresa Lavazza, vedova del noto imprenditore del caffè