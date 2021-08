La nuova Alitalia assumerà 5750 figure professionali: ecco come candidarsi e i requisiti

Si chiama Ita, ed è la nuova azienda che ha preso il posto della vecchia “compagnia di bandiera” nel nostro paese, L’Alitalia Sai. Ovviamente per la partenza della nuova avventura, ora, è alla ricerca di personale.

Ad oggi sono richiesti circa 2.800 dipendenti che avranno mansioni differenti, una parte sarà il “personale” viaggiante e l’altra avrà dei ruoli a terra, sia amministrativi che manuali.

Nel piano che l’azienda ha presentato ai sindacati, c’è la volontà e necessità di assumere, con contratti collettivi nazionali, fino a 5750 figure professionali da qui al 2025. In queste assunzioni, ovviamente saranno valutati con favore, tutti gli ex dipendenti della precedente e storica compagnia aerea “commissariata”.

Ovviamente è stata avviata una “trattativa” tenuto conto che il personale che verrà riassunto, non godrà dei “vecchi” contratti con i quali era stata precedentemente assunta, ma verranno riformulati degli “incarichi” più “smart” e moderni in grado di consentire alla neonata società di poter rientrare negli standard attuali anche in visione di un abbattimento dei costi di gestione che tenderà a tradursi in prezzi dei biglietti più favorevoli rispetto al passato. A tal proposito la trattativa avviata con i sindacati dovrebbe chiudersi quasi sicuramente entro il 7 settembre.

Come candidarsi ed i requisiti

Da domani, 26 agosto 2021, Ita, inizierà la vendita dei biglietti aerei. Ufficialmente, invece, i primi voli marchiati “ITA”, “decolleranno” dal 15 ottobre.

Visto il periodo di emergenza sanitaria, le candidature per entrare a far parte di questa nuova realtà, vanno inviate esclusivamente via web, utilizzando il sito della compagnia che è indicato in fondo all’articolo.

Per il momento, l’unico requisito richiesto per poter inviare il proprio curriculum ed avere l’opportunità di iniziare a lavorare con Ita, è l’essere in possesso del famoso Green Pass che attesta la doppia vaccinazione anti-covid.

Chi è Ita

Ita, sta per Italia Trasporto Aereo, ed è una società controlla dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ un’azienda giovane che nasce alla fine del 2020 con una mission ben delineata.

In primo luogo ha un occhio attento al problema della sostenibilità ambientale, cercando di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. Altro punto cardine è la digitalizzazione dei processi, atta rendere snella e puntuale sia la gestione interna dell’azienda che l’approccio con i clienti viaggiatori a cui va tutta l’attenzione di Ita.

Link per inviare la candidatura: Candidatura Ita