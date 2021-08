Il dramma di Enrica Bonaccorti: l’intervento chirurgico dal quale ancora non si riprende

Trapelano notizie sulle condizioni fisiche di Enrica Bonaccorti dopo l’incidente avvenuto quest’estate, che l’ha vista sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Ad oggi non sembra ancora guarita.

Enrica Bonaccorti è nata a Savona nel 1949, Attrice, presentatrice televisiva e radiofonica, e, non tutti sanno che è stata anche una “paroliera” per la musica italiana, avendo scritto il testo di alcune delle più belle canzoni della storia come, “La lontananza”, interpretata da Domenico Modugno.

Dopo un’infanzia passata in giro per l’Italia a causa del lavoro del padre (un ufficiale di carriera), Enrica decide di stabilirsi a Roma. La sua carriera è iniziata con la partecipazione a rappresentazioni teatrali, in particolare modo dopo essere stata “scelta”, proprio dalla compagnia del grande Mimmo Modugno.

Una lunga carriera che l’ha vista protagonista in teatro, al cinema, ma il grande successo è arrivato grazie alla televisione. Inizialmente con programmi Rai, e di seguito, in Mediaset, dove raggiunse l’apice del successo presentando la prima stagione del varietà “Non è la Rai” con la regia di Gianni Boncompagni.

Enrica ha una figlia di nome Verdiana, nata nel 1974, e dopo la storia con il marito, Daniele Petinari, ha avuto relazioni sentimentali con nomi noti dello spettacolo, fra tutti: Michele Placido e Renato Zero.

Come detto dalla stessa Bonaccorti, il suo cuore, è legato ad un posto in particolare in Italia, il Monte Argentario, dove l’attrice possiede una casa in cui si rifugia spesso per sfuggire dal caos della città.

Proprio questa residenza estiva, purtroppo è stata il teatro di una “disgrazia”, che ha portato gravi sofferenze ad Enrica.

L’incidente e le condizioni di Enrica Bonaccorti

A fine luglio, il primo giorno di vacanze per Enrica Bonaccorti, succede l’imponderabile. La conduttrice inciampa e cade rovinosamente dalle scale nella sua casa estiva. Il risultato è stata una rottura del polso destro.

Enrica, dopo una notta al pronto soccorso, ha subito un’intervento chirurgico per rimettere a posto le ossa rotte, e l’intero braccio destro le è stato immobilizzato in attesa che si risaldasse il tutto.

Questo danno ha praticamente influito sul proseguimento della vacanza dell’attrice, che come dice lei stessa: “Con il braccio sinistro non so suonare nemmeno il citofono”.

Ma il racconto esatto dell’accaduto e della sofferenza subita lo direttamente Enrica, scrivendo testualmente questo:

“Che dire… appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino all 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono!

Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’! Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare… poi qui a casetta foto ricordo! E dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto!

Mia madre geniale chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa. Qualche altro boomer ce l’ha sulla gamba? Non un buon inizio, ma io sorrido lo stesso!!”

Come sta oggi Enrica Bonaccorti

Dopo più di un mese dall’intervento chirurgico, sembra che le condizioni di Enrica non sia assolutamente migliorate. Lo dimostra una foto pubblicata qualche giorno fa sul suo profilo social, in cui l’attrice commenta: “…comunque sempre così sto… “.

Il braccio ancora ingessato, e non osiamo immaginare che sofferenza con questo caldo. Ma una cosa è certa, la conduttrice ha fin dal primo istante di questa drammatica vicenda, conservato un sorriso incredibile e una forza invidiabile. Segno questo di una grande maturità umana ed una forza interiore non indifferente.

Non ci rimane che fare un grande in bocca al lupo ad Enrica Bonaccorti, augurandole una pronta guarigione e speriamo di vederla presto nuovamente in tv senza più “immobilizzazioni” e sofferenza. Forza Enrica!