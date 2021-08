Avete mai visto la figlia di Monica Bellucci? E’ talmente bella da rubare la scena alla madre

La figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel, viene scelta per posare assieme alla madre per la copertina di Vogue. Scopriamo chi è, ed a chi assomiglia.

Monica Bellucci nata a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 30 Settembre 1964, è considerata una delle attrici e modelle italiane più belle di sempre.

Sex Symbol tra gli anni ’90 e gli anni 2000, ha preso parte a numerosi film di rilevanza internazionale come Matrix, Dracula, La passione di Cristo, I Fratelli Grimm e Spectre (007).

Nel 2003 gli viene affidato il ruolo di madrina al 56esimo Festival di Cannes, per poi venir scelta per illuminare gli Champs Elysees nel 2004 durante la cerimonia di Natale.

Da quel momento è stata parte integrante delle successive edizioni del Festival di Cannes, entrando a far parte della giuria votante esprimendo il suo primo voto alla 90esima edizione del Premio Nobel.

Sposata per ben 2 volte, la prima con Claudio Carlos Basso per poi lasciarsi dopo pochi mesi, ha una relazione con l’attore Nicola Farron per 6 anni, fino a quando conosce l’attore francese Vincent Cassel, con cui si sposa per la seconda volta dando alla luce 2 figlie Deva e Léonie. I due oggi sono separati, e Monica vive con le figlie a Parigi.

Chi è Deva Cassel

Deva Cassel è nata a Roma il 12 Settembre 2004. A quasi 17 anni ha già conquistato la copertina di Vogue assieme alla splendida madre Monica Bellucci.

Nuova musa di Dolce & Gabbana, Deva Cassel, è secondo la coppia di stilisti, una forza della natura che riesce a donare ad ogni cosa che tocca una luce ed una propria dolcezza.

La modella e attrice italiana Monica Bellucci, afferma, durante un’intervista che la figlia Deva Cassel, voleva a tutti i costi fare il servizio per la copertina di Vogue con lei, creando così una copertina unica nel suo genere che non si vede tutti i giorni. Come si dice, buon sangue non mente.. e soprattutto, la “genetica” ha fatto il suo corso.

Mamma e figlia si somigliano tantissimo, specialmente nello sguardo magnetico che ha reso celebre la bella Monica.

A soli 16 anni la giovane Deva Cassel inizia a seguire le orme di mamma Monica, facendo esaltare la somiglianza tra le due ed indossando lo stesso vestito come un grido di orgoglio a voler diventare come l’icona sexy d’Italia.