Rocco Siffredi e Rozsa Tassi mostrano orgogliosi le foto dei figli che hanno “ripreso” dal padre

I figli dell’attore e regista per film per adulti, Rocco Siffredi, seguono le sue stesse orme scatenando i commenti della critica.

Rocco Antonio Tano, conosciuto più come Rocco Siffredi, nato ad Ortona in provincia di Chieti il 4 Maggio 1964, è uno degli attori e regista italiano più famoso del cinema hot.

Deve il suo nome al personaggio del film gangster Borsalino, Roch Siffredi, ispirato al romanzo Bandits à Marseille.

Raggiunge una tale notorietà da fondare una propria casa produttrice di film “hard” chiamata Rocco Siffredi Production, ma annuncia di voler porre fine alla sua carriera di attore e regista, anche se attivo tutt’oggi.

Nel 1984 inizia la sua carriera da modello per poi sbarcare sul set di molti film originali ed unici nel loro genere, come Il ritratto di Dorian Gray e Lo strano caso del Dottor Jekyll e del signor Hyde.

Nel 1993 sposa una sua ex collaboratrice ungherese, Rozsa Tassi, dando alla luce 2 figli, Lorenzo e Leonardo rispettivamente di 25 e 22 anni.

I figli che seguono le orme di Rocco Siffredi

Lorenzo e Leonardo, figli di Rocco Siffredi, seguono le orme del padre, viene da dire: “com’è giusto che sia..”

E’ risaputo che il regista italiano di film per adulti, ha una passione sfrenata per le moto in genere, ed in passato ha anche preso parte a delle competizioni e campionati di una disciplina chiamata “super motard”.

Evidentemente Rocco ha trasmesso la passione per la velocità anche ai sui due figli che, però, prediligono le auto.

iniziano a correre in pista assieme al padre, e, la moglie di Siffredi, Rozsa Tassi, immortala il momento, pubblicando sul suo profilo Instagram degli scatti che raffigurano i due figli, Lorenzo e Leonardo, in tuta da corsa pronti per entrare in pista vicino alle loro auto elaborate per l’occasione.

Seguendo le orme del padre i “piccoli Siffredi”, conquistano una loro immagine, specialmente nel mondo del Motorsport, dando inizio alla loro carriera di piloti amatoriali.