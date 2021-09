Vin Diesel in vacanza in Italia: da sex symbol ad “Homer Simpson” è un attimo – Foto

In questi giorni la star di Fast & Furious è in vacanza in Italia. Tra bagni e cene si sta rilassando, forse un po’ troppo.

Nato nella contea di Alameda, California, nel 1967, Vin Diesel (al secolo Vincent Sinclair III) non ha mai conosciuto il suo vero padre. Grazie al padre adottivo, insegnante di teatro, si interessa fin da ragazzo alla recitazione.

Negli anni Novanta comincia la sua carriera cinematografica, partecipa in piccoli ruoli a grandi film come Risvegli, con Robin Williams e Robert De Niro e Salvate il soldato Ryan, con Tom Hanks e Matt Damon. Non si limita a recitare, ma dirige e produce, ma come regista e produttore non riscuote grande successo.

La saga che lo ha reso famoso

Nonostante abbia preso parte a molte opere cinematografiche, la sua popolarità è legata alla saga di Fast & Furious. Nel 2001 interpreta Dominic Toretto per la prima volta. Co-protagonista è Paul Walker nelle vesti di Brian O’Conner. Purtroppo Walker morirà nel 2013, ironia della sorte, in un incidente stradale.

A parte 2 Fast 2 Furious, Diesel ha partecipato a tutti gli episodi della saga, conquistando nel 2013 la sua stella nella Holywood Walk of Fame e nel 2015 è invitato a lasciare le sue impronte sul cemento del Chinese Theatre di Los Angeles. Oramai è una star a tutti gli effetti.

La vita sentimentale

Dopo una breve relazione con una delle attrici della saga, Michelle Rodriguez, dal 2007 è legato a Paloma Jimenez. I due hanno tre figli, l’ultima Paulina, è stata così chiamata per onorare Paul Walker.

Fat & Furious

Abituati ad ammirare il fisico statuario e palestrato di Diesel/Toretto, i fans sono rimasti un po’ stupiti nel vedere le recenti foto del loro beniamino in vacanza in Italia.

A bordo del suo yacht, Vin ha rivelato una forma non precisamente asciutta e tonica. Dove è finito l’esperto di combattimento corpo a corpo? Il suo aspetto ricorda più quello di un bevitore di birra che quello di un action man. Ma si sa, in vacanza ci si rilassa sempre un po’…