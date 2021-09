Il gioco che spopola su Tik Tok | Ecco perché i giovani impazziscono e dove comprarlo

Spopola sul social il gioco che non ci saremo mai aspettati, lo troviamo in ogni video, magari neanche facendoci caso ma è lì e ha riscosso un grandissimo successo. Vediamo di cosa si tratta.

Tik Tok, conosciuto in Cina come Douyin, è uno social networ, chiamato in precedenza Musical.ly, lanciato nel 2016.

E’ l’app rivelazione del 2020, durante il quale era in corso il primo lockdown a causa della pandemia mondiale di Covid-19, che ha bloccato in casa tutti gli italiani e non solo.

Con quest’app si possono registrare dei brevi video ai quale può essere aggiunta della musica, degli effetti o dei filtri che permettono di abbellire e personalizzare il proprio contenuto.

Molte persone hanno creato un vero e proprio business grazie a queste clip, riscuotendo un successo pazzesco tramite l’area di monetizzazione di Tik Tok.

Secondo un gruppo di hacker l’app sarebbe nient’altro che uno strumento del governo cinese per controllare le attività di ogni utente presente sul social.

Il gioco che spopola su Tik Tok

Il gioco che sta popolando sulla maggior parte dei video di Tik Tok, verrebbe dall’Oriente, più precisamente dalla Cina, nazione natale della seconda app più utilizzata al mondo.

Nel 2020 l’app di creazione di clip video ha contato oltre 1 miliardo di utenti in appena 4 anni dalla sua nascita, con più di 500 milioni attivi ogni mese.

L’enorme navigazione all’interno del social network, ha facilitato ed aiutato l’espansione di questo gioco che è comodamente acquistabile sul marketplace di Amazon.

E’ di silicone, di tutti i colori che si vuole, ma soprattutto antistress, il motivo principale per cui è stato creato.

Si chiama Pop It ed è l’ultimo ritrovato in fatto di giochi antistress, per grandi e piccini grazie alle sue molteplici forme.

E’ formato da delle morbide e colorate semisfere in silicone, che spingendole producono il suono più rilassante che possiate mai sentire, un semplice ma elaborato “POP”.