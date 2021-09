Morgan via da X Factor, l’artista rivela: “Ecco chi mi ha cacciato…”

Il cantante Morgan, ex giudice di X Factor, ha svelato chi ha preso la decisione di farlo fuori dal talent show.

Quello di Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, è sempre stato un personaggio sui generis, sopra le righe e che spesso ha fatto parlare di se. Nella sua carriera, il cantante è stato anche uno degli storici giudici di X Factor prima, poi, di venir sostituire dalla produzione del programma. Un addio che ha fatto dispiacere tanti appassionati del talent show, proprio per l’esperienza e le qualità dell’artista nelle vesti di giudice e “insegnante”.

E in una recente intervista a Rolling Stones, Morgan non solo ha rivelato chi fu a cacciarlo da X Factor, ma ha parlato anche del successo dei Maneskin, scoperti proprio dal programma, e di chi sarebbero secondo lui i migliori giurati per il talent in onda su Sky.

Morgan cacciato da X Factor, il cantante rivela chi è stato

Morgan è allora tornato sul suo addio a X Factor, svelando chi fu a mandarlo via: “Furono i signori discografici, i quali sono i veri responsabili della mia cacciata da X Factor e della mia assenza dal mercato discografico odierno. Sono tanto convinti della ingestibilità di Morgan quanto del fatto che volentieri incassano i risultati dei dischi di Noemi, Marco Mengoni, Michele Bravi e di tutti gli altri cresciuti grazie al mio lavoro”.

“A loro manca la capacità di riflettere in maniera sensata sul loro stesso settore. Cacciare Morgan ha significato rendere X Factor un prodotto iper-standardizzato e che alla fine è imploso senza più risultati”, ha poi aggiunto il cantante dei Bluvertigo.

Morgan e il successo dei Maneskin

Morgan ha poi parlato anche dei Maneskin e dal successo avuto dalla band dopo X Factor: “Da quando me ne sono andato, sette edizioni fa, la sola novità sono stati i Maneskin. E infatti, non a caso, appartengono all’unico giudice che dopo di me ha svolto un discreto lavoro. Sto parlando di Manuel Agnelli che, a parte i capelli, mi ha un po’ sostituito”.

I giudici ideali per Morgan: “Maria De Filippi, Red Ronnie, Silvio Berlusconi e Carlo Verdone. E naturalmente io come presentatore…”.