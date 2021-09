Sabrina Salerno: a 53 anni è ancora una bomba, ma nell’ultima foto appare un difetto

La giunonica Sabrina Salerno non perde un colpo. Ad oltre 50 anni sfodera un fisico da far invidia alle ventenni seppur con un piccolo difetto…

Sabrina Salerno è nata a Genova nel 1968. Negli anni Ottanta grazie al suo fisico provocante fu presto notata e da aspirante Miss Italia si trovò ben presto sui teleschermi televisivi in vari show delle reti Mediaset tra cui Premiatissima, Grand Hotel e SandraRaimondo Show. Ma fu Claudio Cecchetto, vero talent scout dell’epoca, a credere in lei come cantante. Nel 1986 pubblica il suo primo singolo, prodotto proprio dal patron di Radio Deejay, Sexy Girl, che fece da traino al suo primo album, Sabrina.

Il successo musicale

L’album conteneva Boys che scalò non solo la classifica italiana, ma le classifiche mondiali. Arrivò infatti ai primi posti anche in Spagna, Francia, Germania e Australia. Qualche mal disposto afferma che il successo della canzone non fosse dovuto alle sue doti canore, ma al fatto che il video prevedeva una Sabrina Salerno in micro bikini bianco uscente dall’acqua…

Nel 1991 partecipò in coppia con Jo Squillo a Sanremo con Siamo donne. Il successo nella musica è continuato a lungo tanto che è una delle cantanti italiani che ha più seguito nel mondo ed ha venduto qualcosa come venti milioni di dischi in tutto il mondo.

La sua immagine è sempre stata aggressiva, anche se lei dichiara che in realtà era un modo per dissimulare la paura. Ha dichiarato infatti: “Ho perso delle grosse opportunità, e pure qualche miliardo di lire, perché sono stata gestita male. Sembravo aggressiva come una tigre, in realtà avevo paura“.

Molto attiva sui social, è di questi giorni un post che la ritrae in bikini. La foto ha mandato in tilt i suoi fans. Certo, la Salerno a 53 anni sfoggia un fisico invidiabile, l’età e la forza di gravità nulla hanno potuto sulle sue forme. Un unico neo, dopo un’estate passata in barca e spiagge varie documentata da molteplici post, la Salerno appare un po’ pallida.

Possibile non ci fosse nessuno disposto a spalmarle un po’ di abbronzante?